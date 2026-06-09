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Μια 70χρονη νεκρή από το σοβαρό τροχαίο στα διόδια των Μαλγάρων

Μια 70χρονη νεκρή από το σοβαρό τροχαίο ...

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε

Εβδομηντάχρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά το σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων.


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 70χρονη και να τραυματιστεί ο σύζυγός της.


Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, ενώ ο σύζυγός είναι ελαφρά τραυματισμένος. Ο άντρας φέρει τραύμα στο άνω άκρο, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

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#tags Θανατηφόρο τροχαίο Μάλγαρα
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