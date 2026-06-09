«Αντιγόνη» του Σοφοκλή από το Θεατρικό Εργαστήρι «Σκηνικό» στις Γραμμές Τέχνης

Το Θεατρικό Εργαστήρι «Σκηνικό» ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο έρευνας και δημιουργίας, παρουσιάζοντας την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης.

Μέσα από μια πολύμηνη διαδικασία έρευνας και συλλογικής δουλειάς πάνω στο σώμα, τον λόγο, τον εσωτερικό παλμό της τραγωδίας και τις διαχρονικές συγκρούσεις που γεννά το έργο, αναζητήσαμε όχι μόνο τους ήρωες, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτούς. Ανθρώπους που αγαπούν, φοβούνται, επιμένουν, σκληραίνουν, λυγίζουν και φτάνουν στα άκρα υπερασπιζόμενοι ό,τι πιστεύουν σωστό.

Στη διαδρομή αυτή προσεγγίσαμε την ανθρώπινη ανάγκη που γέννησε το έργο, την ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον κόσμο, στην εξουσία και στον ίδιο του τον εαυτό.

Μέσα σε αυτή την αναζήτηση, το σώμα γίνεται φορέας μνήμης, έντασης και πόνου. Ο λόγος δεν λειτουργεί μόνο ως κείμενο, αλλά ως σύγκρουση που διαπερνά τους ανθρώπους και τους μεταμορφώνει.

Σε μια εποχή όπου ο διάλογος μοιάζει συχνά να χάνεται, η «Αντιγόνη» συνεχίζει να μας θέτει ανοιχτά ερωτήματα.

Τι συμβαίνει όταν κανείς δεν μπορεί πια να ακούσει τον άλλον;

Πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στη συνείδηση και τον νόμο;

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί αυτή τη διαδρομή.

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή 12 Ιουνίου – 21:30

Σάββατο 13 Ιουνίου – 21:30

Κυριακή 14 Ιουνίου – 21:30

Θέατρο Γραμμές Τέχνης (Μαιζώνος 271, Πάτρα)

Γενική είσοδος: 8€

Τηλέφωνο επικοινωνίας / κρατήσεων: 6946097298