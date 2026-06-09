Ξηλώνεται ο δρόμος στη μαρίνα της Πάτρας - Πυρετώδεις εργασίες, παράλληλα με το νέο διοικητήριο - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Εκτεταμένες εργασίες το πρωί της Τρίτης καθ' όλο το μήκος της παραλιακής οδού μπροστά στη μαρίνα της Πάτρας, με μηχανήματα έργου να φρεζάρουν την παλιά φθαρμένη άσφαλτο.

Ο δρόμος μπροστά από τη μαρίνα είχε αρκετά προβλήματα με λακκούβες ανά τακτά διαστήματα. Σε συνδυασμό με την διαμόρφωση πρώην καταστήματος εστίασης της Ηρώων Πολυτεχνείου σε κέντρο διαχείρισης της μαρίνας κι επίσης του περιβάλλοντος χώρου, οι εργασίες σε ολόκληρη την περιοχή προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.

Η απόξεση του ασφαλτοτάπητα (γνωστή και ως φρεζάρισμα) είναι η μηχανική αφαίρεση της φθαρμένης επιφάνειας του δρόμου και ήταν επιβεβλημένη ανάγκη στην μαρίνα καθώς είχε να αντικατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η απαραίτητη πρώτη φάση για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, η οποία προετοιμάζει το έδαφος για την τοποθέτηση νέας ασφάλτου.

Να αναφέρουμε πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται και η επόμενη φάση αντικατάστασης των υπόλοιπων κατεστραμμένων ξύλινων προβλητών, με νέες υποδομές.