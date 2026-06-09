Αν. Παναγιωτόπουλος: «Να δοθεί τέλος στην εγκατάλειψη του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών»

Ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με την συνυπογραφή δέκα (10) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ζητώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το μέλλον του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών, μιας κρίσιμης δημόσιας υποδομής που παραμένει αναξιοποίητη εδώ και χρόνια.

Όπως επισημαίνει ο κ. Παναγιωτόπουλος, "παρά τη στρατηγική σημασία του κτιριακού συγκροτήματος για την υγειονομική κάλυψη στρατιωτικού προσωπικού, στρατευσίμων αλλά και των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην παρουσιάζει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο για την δημόσια αξιοποίησή του. Στην απάντηση που είχε δώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε προηγούμενη κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή πριν έναν χρόνο, περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές περί «διαδικασιών αξιοποίησης», χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς καμία ουσιαστική ενημέρωση για τον χαρακτήρα των σχεδιασμών του.

Τονίζεται ότι η Δυτική Ελλάδα, με περίπου 1.300 στρατευσίμους να εκπαιδεύονται στην περιοχή, στερείται σήμερα άμεσης πρόσβασης σε στρατιωτική υγειονομική δομή, ενώ οι πιέσεις που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας της Πάτρας κατέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης εφεδρικών δημόσιων δομών υγείας. Η επαναλειτουργία του πρώην 409 ΣΝ θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη αναγκών στρατιωτικού προσωπικού, στρατευσίμων και πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και έκτακτες συνθήκες.

Να σημειωθεί ότι οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος Πατρέων αλλά και οι υπάλληλοι του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου αντιτίθενται στα σενάρια μακροχρόνιας εκμίσθωσης του ακινήτου για εμπορική χρήση ή την κατεδάφιση του, με σαφή αιτήματα υπέρ της δημόσιας αξιοποίησής του.

Με την ερώτησή τους, οι βουλευτές ζητούν από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να γνωστοποιήσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες αξιοποίησης του πρώην 409 ΣΝ, αν σκοπεύει ή όχι την εμπορική εκμετάλλευσή του και αν εξετάζεται η επαναλειτουργία του ως δημόσιας υγειονομικής δομής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Η διατήρηση και δημόσια αξιοποίηση του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν αποτελεί μόνο ζήτημα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Αποτελεί ζήτημα υγειονομικής ασφάλειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να εγκαταλείψει την αοριστία και να παρουσιάσει ένα σαφές σχέδιο που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας".

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα : Έλλειψη σαφούς σχεδίου για την δημόσια αξιοποίηση και επαναλειτουργία του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών

Το ζήτημα της αξιοποίησης του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό, παρά τη στρατηγική σημασία της δομής για την υγειονομική κάλυψη στρατιωτικού προσωπικού, στρατευσίμων αλλά και κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εκφραστεί έντονες αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς, το Δήμο Πατρέων και τους υπαλλήλους του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου αναφορικά με σενάρια μακροχρόνιας εκμίσθωσης του ακινήτου για εμπορική χρήση ή την κατεδάφιση του, με σαφή αιτήματα υπέρ της δημόσιας αξιοποίησής του προς όφελος όχι μόνο των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και των υγειονομικών αναγκών της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε την δυνατότητα δημιουργίας Πρότυπου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, την μεταστέγαση της 5ης ΤΟΜΥ Άνω Πόλης και δέσμευση μέρους του κτιρίου για το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Για τον λόγο αυτό είχε κατατεθεί και σχετική κοινοβουλευτική αναφορά στις 10/01/2025 από τον βουλευτή Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ωστόσο, στην απάντηση του Υπουργείου (5.2.2025), αντί συγκεκριμένων δεσμεύσεων, χρονοδιαγράμματος ή στοιχείων σχεδιασμού, αναφέρθηκε γενικά και αόριστα ότι «οι διαδικασίες αξιοποίησης του πρώην 409 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις δυνατότητες που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας», χωρίς καμία περαιτέρω αποσαφήνιση για το περιεχόμενο αυτής της αξιοποίησης, τον χαρακτήρα της, το χρονοδιάγραμμα καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας της περιοχής.

Ένα και πλέον έτος μετά, σύμφωνα με νέο υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου, όχι μόνο δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση για τις προθέσεις του Υπουργείου, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την υγειονομική επάρκεια της Δυτικής Ελλάδας, τη φροντίδα στρατευσίμων και την αξιοποίηση ενός σημαντικού δημόσιου ακινήτου για το δημόσιο συμφέρον.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι περίπου 1.300 στρατεύσιμοι στο ΚΕΤΧ Πάτρας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μεσολογγίου δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική δομή καθώς η πλησιέστερη λειτουργική στρατιωτική υποδομή βρίσκεται στην Τρίπολη ή στην Αθήνα. Επομένως το πρώην 409 ΣΝ να αποτελεί τη μοναδική υφιστάμενη υποδομή που θα μπορούσε να καλύψει κρίσιμες ανάγκες της περιοχής. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι μετά τις πιέσεις που δέχθηκαν οι υγειονομικές υποδομές της Πάτρας, ιδίως μετά την πυρκαγιά στο ΓΝ «Άγιος Ανδρέας», καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία η ύπαρξη εφεδρικών δημόσιων δομών υγείας.

Επειδή η απάντηση του Υπουργείου στην προηγούμενη κοινοβουλευτική παρέμβαση υπήρξε απολύτως γενική και ασαφής, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, χρονοδιάγραμμα ή παρουσίαση ενός συγκεκριμένου σχεδίου αξιοποίησης για το δημόσιο συμφέρον,

Επειδή η Δυτική Ελλάδα στερείται στρατιωτικής υγειονομικής μονάδας άμεσης πρόσβασης για στρατευσίμους, στρατιωτικό προσωπικό και οικογένειες αυτών,

Επειδή η αξιοποίηση υφιστάμενων δημόσιων υποδομών υγείας αξιοποιεί την δημόσια περιουσία με χαμηλότερο κόστος από ότι η κατασκευή ενός νέου έργου και ενισχύει την τοπική κοινωνία (εργασία, υπηρεσίες),

Επειδή η ύπαρξη πλήρως λειτουργικού εφεδρικού νοσοκομείου ενισχύει την ανθεκτικότητα της πόλης σε κρίσεις: φυσικές καταστροφές, σεισμούς, πυρκαγιές ή πανδημίες και συμβάλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της Πάτρας

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

1. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκονται σήμερα οι διαδικασίες αξιοποίησης του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λήψης αποφάσεων;

2. Ποιο μοντέλο αξιοποίησης εξετάζει το Υπουργείο για το πρώην 409 ΣΝ και αποκλείεται ή όχι η κατεδάφιση και/ή η εκμίσθωσή του για ιδιωτική εμπορική χρήση;

3. Έχει εξεταστεί η επαναλειτουργία του πρώην 409 ΣΝ ως δημόσιας υγειονομικής δομής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό την κάλυψη αναγκών στρατιωτικού προσωπικού, στρατευσίμων και πολιτών της Δυτικής Ελλάδας;



Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Ακρίτα Έλενα

Γαβρήλος Γιώργος

Δούρου Ειρήνη

Ζαμπάρας Μίλτος

Μεικόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαηλιού Γιώργος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος