Κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι: Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Ανοιχτά θα παραμείνουν έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία, οπότε και θα ολοκληρωθεί και τυπικά η χρονιά για τα σχολεία.

Στην τελική ευθεία η σχολική χρονιά 2025-2026, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να μετρούν αντίστροφα για τη λήξη των μαθημάτων και τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη λήξη των μαθημάτων.

Από την επόμενη ημέρα, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Πότε τελειώνουν Γυμνάσια και Λύκεια

Όσον αφορά τα Γυμνάσια, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και της Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη και διεξάγονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου.