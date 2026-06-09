Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Βρέθηκαν ναρκωτικά και όπλα σε έκτακτη έρευνα

Νέα δεδομένα για την κατάσταση που επικρατεί στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών έφερε στο φως αιφνιδιαστική επιχείρηση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε μια περίοδο κατά την οποία το σωφρονιστικό κατάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των πρόσφατων θανάτων κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των φυλακών προχώρησε σε έκτακτη κινητοποίηση προσωπικού, με τη συμμετοχή 12 σωφρονιστικών υπαλλήλων και ισάριθμων στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς. Ακολούθησε εκτεταμένος έλεγχος και στις τρεις πτέρυγες του καταστήματος κράτησης, ο οποίος διήρκεσε αρκετές ώρες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, μεταλλικές γροθιές, ποσότητες ψυχοφαρμάκων, καθώς και σημαντική ποσότητα της συνθετικής ναρκωτικής ουσίας «μπονσάι», η οποία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, η οποία παρέλαβε τα κατασχεθέντα προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά από προηγούμενο έλεγχο που είχε διενεργηθεί από ειδικό κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας. Τότε είχαν εντοπιστεί περιορισμένες ποσότητες ναρκωτικών, γεγονός που είχε προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με την έκταση του φαινομένου εντός των φυλακών.

Τα νέα ευρήματα εντείνουν τις ανησυχίες για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και απαγορευμένων αντικειμένων στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ παράλληλα ενισχύουν τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει για τις συνθήκες κράτησης και τα περιστατικά θανάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: Εφημερίδα «Πελοπόννησος».





