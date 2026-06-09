Παρουσιάστηκε στην Πάτρα το νέο βιβλίο του Νίκου Τζανάκου για τα σιντριβάνια των Φιλιατρών και τον Εμπεδοκλή

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Τζανάκου με τίτλο «Τα σιντριβάνια των Φιλιατρών και ο Εμπεδοκλής.

Η τέχνη της χύτευσης», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια της ερευνητικής και συγγραφικής διαδρομής που ξεκίνησε το 2014 με το βιβλίο «Μια πλατεία μύθος σε μια παγκόσμια πόλη».

Το νέο έργο του συγγραφέα ακολουθεί ένα συναρπαστικό πολιτιστικό οδοιπορικό, με αφετηρία την πλατεία Γεωργίου Α΄ της Πάτρας και ενδιάμεσο σταθμό τα Φιλιατρά, όπου δεσπόζουν δύο ιστορικά σιντριβάνια που κουβαλούν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία εδώ και 143 χρόνια. Από εκεί, το ταξίδι συνεχίζεται στο σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα και επεκτείνεται στις πέντε ηπείρους, αναζητώντας τα «αδελφάκια» των ελληνικών σιντριβανιών σε δεκάδες χώρες του κόσμου.

Κεντρικός άξονας της μελέτης είναι ο «πολιτισμός της σταφίδας», ο οποίος, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία των πόλεων της Δυτικής Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα. Η οικονομική άνθηση που έφερε η σταφίδα συνδέθηκε με σημαντικά έργα υποδομής, την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, μεταμορφώνοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη θέση στο βιβλίο κατέχει η αναφορά στον προσωκρατικό φιλόσοφο Εμπεδοκλή, καθώς ένα από τα σιντριβάνια των Φιλιατρών αποτυπώνει συμβολικά τη φιλοσοφική αντιπαράθεση ανάμεσα στη «Φιλότητα» και το «Νείκος», δηλαδή τη δύναμη της ένωσης απέναντι στη διχόνοια και τη σύγκρουση. Ένα διαχρονικό δίλημμα, το οποίο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο για κάθε κοινωνία και κάθε πόλη.

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν επίσης οι διεθνείς διαδρομές των περίφημων μαντεμένιων σιντριβανιών, τα οποία συναντώνται σήμερα σε περισσότερες από 150 χώρες, συνδέοντας διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από κοινά καλλιτεχνικά και μυθολογικά στοιχεία.

Για το βιβλίο μίλησαν η Ολυμπία Λόη, ο Ιωάννης Μόσχος και η Πηνελόπη Λαμπούση, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Αχιλλέας Ροδίτης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία γνωριμίας με μια σημαντική πτυχή της τοπικής ιστορίας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της Πάτρας, των Φιλιατρών και του σταφιδικού πολιτισμού με ένα ευρύτερο παγκόσμιο πολιτιστικό αποτύπωμα.