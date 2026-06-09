Ο ΑΝΤ1 σηκώνει… αέρα με τις «Σπιλιάδες»: Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς

Ολοταχώς στο στήσιμο της prime time για τη νέα σεζόν με κεντρικό «καύσιμο» τη μυθοπλασία προχωρά ο ΑΝΤ1.

Στη φαρέτρα του καναλιού του Αμαρουσίου βρίσκεται σε περίοπτη θέση το «Ντέρτι» της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, ενώ το «πράσινο φως» πήρε και η σειρά «Σπιλιάδες» που βασίζεται σε μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου.

Με βάση τη Reallife, η σειρά εποχής που διαδραματίζεται στα Ψαρά αναμένεται να ενταχθεί στο πρώτο μισό της σεζόν στο πρόγραμμα του σταθμού, ενώ με ταχείς ρυθμούς προχωρά και το κάστινγκ. Για τους κεντρικούς γυναικείους ρόλους, μάλιστα, κλειδώνουν δύο ηθοποιοί που έρχονται από τον Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Μέγκι Σούλι. Η νεαρή ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί φέτος στο «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha, μετακινείται την προσεχή σεζόν στο «στρατόπεδο» του ΑΝΤ1.

Την ίδια διαδρομή φέρεται να ακολουθεί και η Στεφανί Καπετανίδη. Έπειτα από μία σεζόν στην ίδια καθημερινή σειρά του Alpha, η γνωστή ηθοποιός, η οποία πριν από δύο χρόνια πρωταγωνίστησε στη «Μάγισσα», επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και εντάσσεται με πρωταγωνιστικό ρόλο στο σίριαλ «Σπιλιάδες».

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι η Νίκη, μια γυναίκα με φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή, που όμως ανατρέπεται για πάντα. Μια νύχτα με ισχυρούς ανέμους -τις λεγόμενες σπιλιάδες- η Νίκη βγαίνει στη θάλασσα με μια βάρκα, αλλά η βόλτα καταλήγει σε ένα μοιραίο ατύχημα. Χωρίς μνήμη για το παρελθόν της, η κεντρική ηρωίδα βρίσκεται στα Ψαρά και ξεκινά τη ζωή της από το μηδέν, ανάμεσα σε άγνωστα πρόσωπα που πρέπει να εμπιστευτεί.

Μέσω της αγάπης, βρίσκει τη νέα της ταυτότητα, αλλά η παλιά της ζωή επιστρέφει με απρόβλεπτες συνέπειες. Τα γυρίσματα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, ώστε οι «Σπιλιάδες» να βγουν στον αέρα το φθινόπωρο.