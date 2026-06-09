Όχι στην αναπτυξιακή περιθωριοποίηση της Πάτρας – Να αλλάξει τώρα το Χωροταξικό για τη Βιομηχανία

Η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως Περιφέρεια δεύτερης ταχύτητας.

Το προσχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία κινδυνεύει να οδηγήσει την περιοχή μας σε αναπτυξιακό αποκλεισμό μέχρι το 2040, αφήνοντάς την εκτός των κεντρικών παραγωγικών και βιομηχανικών αξόνων της χώρας.

Η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στην ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα–Πύργος. Η περιοχή μας έχει βιομηχανική ιστορία, ανθρώπινο δυναμικό, πανεπιστημιακή γνώση και στρατηγική θέση. Χρειάζεται ισχυρές επενδύσεις, σύγχρονες υποδομές και ποιοτικές, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους νέους μας.

Η δημόσια διαβούλευση λήγει στις 10 Ιουλίου. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, ούτε περιθώριο για μειωμένα αντανακλαστικά.

Απαιτείται άμεση, κοινή κινητοποίηση της Περιφέρειας, των παραγωγικών φορέων και των Επιμελητηρίων, ώστε να ανατραπεί αυτή η αδικία.

Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα δικαιούνται ρόλο στον παραγωγικό χάρτη της χώρας. Όχι στην περιθωριοποίηση.

Ναι στην ανάπτυξη με σχέδιο, επενδύσεις και δουλειές για τους ανθρώπους μας.