Οριακά κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Πάτρα- «Με γκρίνια στα πρατήρια»- Ποια η μέση τιμή στην Αχαΐα

Στο 2,010 διαμορφώθηκε στην Αχαΐα την Δευτέρα 8 Ιουνίου η μέση τιμή πώλησης της 95άρας βενζίνης σύμφωνα με το παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων και στο 1,751 για το πετρέλαιο κίνησης.

Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται μια πτωτική πορεία στις τιμές ενώ στην Πάτρα έκαναν σε μερικές περιπτώσεις, την εμφάνισή τους τιμές οριακά κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη (1.998-1.999)

Οι τιμές και το ασταθές περιβάλλον που τις επηρεάζει, είχε σαφή αντίκτυπο, στα πρατήρια του νομού, ωστόσο όπως αναφέρει στο thebest o Αλέξης Παπαγιαννόπουλος Πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αχαΐας, το τελευταίο διάστημα η κίνηση έχει βελτιωθεί, δεδομένου ότι μπήκαμε και στο καλοκαίρι και ξεκίνησαν και τα μπάνια.

Με γκρίνια στα βενζινάδικα

Τον χειμώνα χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικράτησε δραματική με τον κόσμο να μειώνει και πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης, στα απολύτως απαραίτητα, ενώ δεν έλειπε η γκρίνια όπως επισημαίνει.«Δεν υπήρχε συναλλαγή που να ήταν ευχάριστη» σημειώνει ο κ. Παπαγιαννόπουλος.

Μάλιστα παραθέτει μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποτύπωσαν την κατάσταση.

«Ίσα να βγάλουμε τη μέρα»

«Έβαζαν 20 ευρώ βενζίνη ίσα για να πάνε στη δουλειά τους τα αναγκαία. Στο πετρέλαιο κίνησης πχ ενώ ο μέσος όρος των παραγγελιών ήταν 300 λίτρα, έβαζαν 100. Υπάρχουν επίσης και επιχειρήσεις με μεγάλες δεξαμενές που αποθηκεύουν πετρέλαιο αλλά δεν προμηθεύονταν καθόλου. Σου έλεγε φέρε μου αυτή τη βδομάδα 500 λίτρα ενώ παλαιότερα παράγγελναν δύο τόνους. Μέρα με τη μέρα πήγαινε. Και στην προμήθεια καυσίμων ήταν πολύ μειωμένη η κίνηση».

Τι θα γίνει από δω και πέρα

Ο κ. Παπαγιαννόπουλος υπογραμμίζει ότι οι τιμές θα πρέπει να μειωθούν κι άλλο ενώ χαρακτηρίζει ασταθές και απρόβλεπτο το περιβάλλον και κανείς δεν γνωρίζει πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο από δω και στο εξής.