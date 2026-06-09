Πάτρα: Αναστάτωση από φωτιά σε κατοικία στην οδό Κουμανιώτη

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώθηκε το πρωί στην Πάτρα, έπειτα από αναφορά για εκδήλωση φωτιά σε κατοικία στην οδό Κουμανιώτη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε έλεγχο του χώρου και κατάσβεση της εστίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικιακό σκεύος, χωρίς ωστόσο να προλάβει να επεκταθεί στο υπόλοιπο σπίτι. Η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε την πρόκληση σοβαρότερων ζημιών, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται, με την κατάσταση να τίθεται γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.





