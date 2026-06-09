ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τρεις για τις επιδοτήσεις στο Αγρίνιο και την Κοζάνη

Με τρεις προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε αργά χθες η διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Ειδικότερα, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν αφεθεί ελεύθεροι κατά περίπτωση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα τη δικογραφία που σχηματιστεί για την υπόθεση οι κατηγορούμενοι φέρονται με ψευδείς δηλώσεις να έχουν λάβει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.