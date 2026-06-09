Πόσο υγιεινό είναι τελικά το καρπούζι

Ακολουθεί η Τουρκία (3.870.515 τόνοι), με την Ινδία (2.495.000 τόνοι) να ‘κλείνει’ το ΤΟΡ3. Η Ελλάδα ήταν το 1964 στο ΤΟΡ10. Το 2016 εξαφανίστηκε από αυτόν τον ‘χάρτη’.

Η Κίνα είναι η χώρα που ‘δίνει’ το 60% (60.861.241 τόνοι).

Πριν περάσουμε σε αυτά, για να κάνουμε τα μαθηματικά και να δούμε αν όντως είναι υγιεινό ή όχι, ας πούμε κάποια βασικά πράγματα.

To πιο δημοφιλές φρούτο των καλοκαιριών -παγκοσμίως- εξετάζεται διαχρονικά από τους ερευνητές, έως ότου καταλήξουν στην ακριβή λίστα με τα -πολλά- οφέλη του.

Όπως ανεβαίνει η θερμοκρασία, εμφανίζονται δειλά δειλά τα πρώτα καρπούζια στα μανάβικα και τα σούπερ μάρκετ.

Τι προσφέρει το καρπούζι στην υγεία μας

Κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 90% το καρπούζι αποτελείται από νερό. Άρα είναι απίστευτα ενυδατικό και είναι γεμάτο με ηλεκτρολύτες (βοηθούν στη σύσπαση των μυών και άρα στην κίνηση, την ανάσα, την κυκλοφορία του αίματος και εν τέλει στην υγεία μας).

Όπως τονίζει και το Healthline είναι και γεμάτο θρεπτικά συστατικά που μπορούν να μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως.

Ένα είναι η κιτρουλίνη, αμινοξύ που φαίνεται να βελτιώνει τις φυσικές μας αποδόσεις και έρευνες έχουν δείξει πως μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο για τα εμφράγματα.

Είναι και καλή πηγή βήτα-καροτίνης, που προστατεύει το σώμα από την υπέρβαση του ορίου των ελεύθερων ριζών που μας κάνουν καλό. Σε ισορροπία είναι ‘ασπίδα’ του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Αν ‘χαθεί’ το όριο βλάπτουν τα κύτταρα, τα μιτοχόνδρια και το DNA μας.

Επιπροσθέτως, έχει υψηλή ποσότητα φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων και υγιεινών φυτοχημικών, που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν στην πρόληψη της βλάβης του DNA.

Μελέτες υποδεικνύουν επίσης, ότι

ενδέχεται να διαθέτει αντικαρκινικές επιδράσεις (χάριν του λυκοπένιου, που είναι σημαντικό αντιοξειδωτικό που έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου και καρδιακών παθήσεων) και να βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς μας,

μπορεί να μειώνει τις φλεγμονές και το οξειδωτικό στρες,

μπορεί να βοηθά στην προστασία των ματιών μας από το γήρας,

μπορεί να μας απαλλάσσει από το πιάσιμο στους μυς,

με τη βιταμίνη C και τη βιταμίνη A που περιέχει, φροντίζει την υγεία του δέρματος μας. Οι ίδιες βιταμίνες βοηθούν στην ενίσχυση της κατανάλωσης καλίου και

μαγνησίου -μέταλλα που συμβάλλουν στην υγιή αρτηριακή πίεση,

οι φυτικές του ίνες φαίνεται να βελτιώνουν την πέψη.

Το καρπούζι δεν κάνει κακό. Η υπερβολή κάνει

Διατροφολόγοι και διαιτολόγοι που μίλησαν στη USA Todayέδωσαν τα παρακάτω στοιχεία.

Τα 152 γραμμάρια καρπουζιού σε κύβους έχουν 46 θερμίδες, 11.5 γραμμάρια υδατάνθρακες, 0.6 γραμμάρια φυτικές ίνες, 9.4 γραμμάρια ζάχαρη, 0.9 γραμμάρια πρωτεΐνη, 0.2 γραμμάρια λίπος, το 5% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας βιταμίνης Α, το 14% της βιταμίνης C και το 4% του καλίου και του μαγνησίου.

Κομμάτια καρπουζιού χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία φρουτώδους ροφήματος, το οποίο μπορεί να βοηθήσει να μειώσουμε τον πειρασμό να επιλέγουμε ροφήματα με ζάχαρη.

Παρεμπιπτόντως, το μάνγκο, τα σταφύλια, τα κεράσια και τα αχλάδια έχουν περισσότερη ζάχαρη.

Τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει το καρπούζι για την υγεία, ήταν ο λόγος που το United States Department of Agriculture (USDA) έδωσε διπλάσια τυπική μερίδα, συγκριτικά με τα άλλα φρούτα. Διευκρίνισε και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην καθημερινή κατανάλωση, όταν είναι η εποχή τους.

Πρόβλημα υπάρχει με τη μονοφαγία. Και την κατάχρηση.

Προφανώς και η ιδανική συνθήκη περιλαμβάνει το καρπούζι, μαζί με άλλα τρόφιμα, καθώς θεωρείται εξαιρετικός ‘σύντροφος’ στη διαμόρφωση διατροφικών συνηθειών και στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους.

Θα σας αφήσουμε με τα βασικά του σπορ που λέγεται “επιλογή καλού καρπουζιού”.

πηγή news247.gr