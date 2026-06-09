Τζέιμς Δαλαμάγκας: Το έγκλημα στην Αυστραλία, η απομόνωση στο Αίγιο και το λάθος που τον πρόδωσε

Παραμένει υπό κράτηση με την σύντροφό του και τον πατέρα του

Σε συνεχή επικοινωνία οι αρχές της Ελλάδας και της Αυστραλίας, μετά την σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο για τη δολοφονία ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999. Από την ημέρα που οι ελληνικές αρχές τον συνέλαβαν, έχει ξεκινήσει ένας τεράστιος «αγώνας δρόμου» για τις νομικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν μιας και το έγκλημα έχει παραγραφεί ήδη στην Ελλάδα. Δεν αποκλείεται όμως η έκδοσή του στην Αυστραλία. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που κατηγορείται για τη δολοφονία ομογενή έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Σίδνεϊ, ήταν ο νο1 καταζητούμενος στην Αυστραλία , με τις αρχές να τον επικηρύσσουν για 200.000 δολάρια, καθώς ήθελαν να προλάβουν να συλλέξουν πληροφορίες πριν έρθει η παραγραφή του εγκλήματος. Παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος κατάφερε να αλλάξει ήπειρο και να ξεκινήσει μία νέα ζωή στο Αίγιο με την σύντροφό του, και υπό καθεστώς πλήρης προστασίας, μέσα στο σπίτι του που θυμίζει περισσότερο φρούριο. Ο 55χρονος αναζητούνταν για την εμπλοκή του και σε δεύτερη δολοφονία, και πάλι στην Αυστραλία, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Το δεύτερο έγκλημα αφορά και πάλι τον ομογενή Τιμ Βουκελάτος, φρουρό ασφαλείας σε άλλο νυχτερινό κέντρο, ο οποίος βρέθηκε πυροβολημένος και με 5 τραύματα μέσα στο αυτοκίνητό του. Αυστραλιανά μέσα μεταδίδουν πως ο 55χρονος αναζητούνταν για ανακρίσεις και πληροφορίες, χωρίς να θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το δεύτερο έγκλημα.

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Παραμένουν υπό κράτηση ο 55χρονος, η σύντροφός του και ο πατέρας του

Στην Αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου συνεχίζει και κρατήσει ο 55χρονος, η εκπαιδευτικός σύντροφός και ο 86χρονος πατέρας του, μέχρι τη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει ξανά το μεσημέρι της Τετάρτης. Το αυτόφωρο Τριμελές Αίγιου εξέτασε τη Δευτέρα τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει καθώς βρέθηκε έχοντας στην κατοχή του και βαλλίστρα.

Για την έκδοσή του στην Αυστραλία για τη δολοφονία του ομογενή, Γιώργου Γιαννόπουλου, αναμένεται να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Η σύντροφός του και ο πατέρας του κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Να σημειωθεί πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, -μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών- θα προφυλακισθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, ανεξάρτητα από τη δίκη στο Αίγιο. Δεν είναι βέβαιο το πως θα πραγματοποιηθεί η δίκη αύριο καθώς είναι προγραμματισμένη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων.