Ραφήνα: Πλοίο γεμάτο επιβάτες προσέκρουσε σε προβλήτα και τον έκοψε στα δύο

Σώοι οι 283 επιβάτες και τα 60 μέλη του πληρώματος
Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα.
Σύμφωνα με το irafina.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον λιμενοβραχίονα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση.
Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές για την καταγραφή του συμβάντος και την αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση. Μετά από τον έλεγχο που έγινε δεν διαπιστώθηκαν ζημιές και το πλοίο ταξίδεψε σήμερα στις 07:50 το πρωί από το λιμάνι της Ραφήνας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr