Ελεύθερο κάμπινγκ: Πού απαγορεύεται, το ύψος των προστίμων

Το ελεύθερο κάμπινγκ αποτελεί μια διαχρονικά αγαπημένη μορφή διακοπών για πολλούς παραθεριστές στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η νομοθεσία στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα αυστηρή και σαφής. Καθώς η καλοκαιρινή περίοδος ξεκινά, οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τους ελέγχους, καθιστώντας απαραίτητο για κάθε επίδοξο κατασκηνωτή να γνωρίζει τι ακριβώς ισχύει προκειμένου να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις και βαριά πρόστιμα.

Σύμφωνα με τον βασικό Νόμο 392/1976 (ΦΕΚ Α' 199/1976), η ελεύθερη κατασκήνωση στην Ελλάδα απαγορεύεται οριζόντια, όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Η απαγόρευση αυτή αφορά την εγκατάσταση σκηνών, καθώς και τη στάθμευση τροχόσπιτων ή αυτοκινούμενων, σε οποιονδήποτε χώρο εκτός των οργανωμένων κάμπινγκ.

Ειδικότερα, το στήσιμο σκηνής και η στάθμευση για διαμονή απαγορεύονται αυστηρά στις εξής περιοχές:

Αιγιαλούς και παραλίες: Δημοφιλείς παραθαλάσσιες τοποθεσίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Αρχαιολογικούς χώρους: Οποιαδήποτε προσπάθεια κατασκήνωσης κοντά ή μέσα σε προστατευμένες ζώνες ιστορικού ενδιαφέροντος επιφέρει άμεση δίωξη.

Δάση και κοινόχρηστους χώρους: Δημόσια πάρκα, πλατείες, δασικές εκτάσεις και ελεύθεροι χώροι δήμων εξαιρούνται πλήρως από τη δυνατότητα ελεύθερης διαμονής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (όπως ο Ν. 5170/2025), οι περιορισμοί έχουν γίνει ακόμη πιο ασφυκτικοί και για τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων. Η αλλαγή στη διατύπωση του νόμου απαγορεύει ουσιαστικά τη στάθμευση και διαμονή αυτών των οχημάτων εκτός αδειοδοτημένων δομών.

Το ύψος των προστίμων και οι ποινικές κυρώσεις

Από το 2012, με την τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4055/2012, η ελεύθερη κατασκήνωση διώκεται αυτεπάγγελτα. Αυτό δίνει στις αστυνομικές και λιμενικές αρχές τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αυτόφωρη διαδικασία και σύλληψη των παραβατών κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικών ελέγχων.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο χωρίζονται σε ποινικές και διοικητικές:

Ποινικές κυρώσεις: Οι παραβάτες κινδυνεύουν με κράτηση έως και έξι (6) μήνες ή με δικαστικό χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει τις 3.000 ευρώ.

Διοικητικά πρόστιμα: Ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία και το δικαστήριο, επιβάλλεται άμεσο διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό μέσο.

Παράλληλα, οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον εξοπλισμό. Αν ο εξοπλισμός που φέρουν οι λουόμενοι παραπέμπει σε μόνιμη εγκατάσταση ή «οικοσκευή» (π.χ. sleeping bags, στρώματα, εκτεταμένα σκίαστρα), η παραμονή τους στην παραλία μπορεί εύκολα να ερμηνευτεί ως παράνομο κάμπινγκ και να βεβαιωθεί η αντίστοιχη παράβαση.

Η φετινή καλοκαιρινή σεζόν χαρακτηρίζεται από μηδενική ανοχή. Οι ταξιδιώτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιλέγουν αποκλειστικά τους οργανωμένους και αδειοδοτημένους χώρους για τη διαμονή τους, προστατεύοντας τόσο το περιβάλλον όσο και τον προϋπολογισμό των διακοπών τους.