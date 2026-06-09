Πάτρα: Έξι ημέρες προθεσμία για καθαρισμό οικοπέδων και τάφων – Αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες

Σε νέα παρέμβαση προχώρησε ο Δήμος Πατρέων, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμός οικοπέδων και οικογενειακών τάφων, καθώς η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Ιουνίου.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου επισημαίνει ότι στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Πάτρας – Α’ και Β’ Κοιμητήριο, Σούλι και Παραλία – παρατηρούνται αρκετοί οικογενειακοί τάφοι με πυκνή βλάστηση και ξερά χόρτα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα ευπρέπειας αλλά και σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Όπως τονίζεται, τα χόρτα αποτελούν εστίες για τρωκτικά και ερπετά, ενώ κατά τους θερινούς μήνες αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς από αναμμένα κεριά και καντήλια. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων καλούνται να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό και τη συντήρησή τους.

Ο Δήμος προειδοποιεί ότι σε περιπτώσεις αδιαφορίας θα προχωρά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό με δικά του μέσα, χρεώνοντας τη σχετική δαπάνη στους υπόχρεους, ενώ προβλέπεται και η επιβολή προστίμων.

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έως τις 15 Ιουνίου όλοι οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων οφείλουν να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου.

Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Απομάκρυνση ξερών χόρτων και καύσιμης ύλης.

Κοπή και απομάκρυνση σπασμένων ή επικίνδυνων κλαδιών.

Αραίωση θαμνώδους βλάστησης.

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, απορριμμάτων και εγκαταλελειμμένων αντικειμένων.

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι δεν συμμορφωθούν κινδυνεύουν με πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστη επιβάρυνση τα 200 ευρώ και ανώτατο ποσό τα 2.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει και σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό χρεώνοντας το κόστος στον ιδιοκτήτη.

Επιπλέον, η μη υποβολή της υποχρεωτικής δήλωσης επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός ή 100 ευρώ εάν ο καθαρισμός έχει γίνει αλλά δεν έχει δηλωθεί. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινικές κυρώσεις.

Έκκληση για πρόληψη πυρκαγιών

Ο Δήμος Πατρέων απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη πυρκαγιών, αποφεύγοντας καύση ξερών χόρτων, υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπινθήρες και κάθε ενέργεια που μπορεί να αποτελέσει εστία ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Παράλληλα, καλούνται οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και οικοπέδων να φροντίσουν ώστε δέντρα και κλαδιά να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις για λόγους δημόσιας ασφάλειας.