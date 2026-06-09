Αύριο η παρουσίαση του 15ου βιβλίου του Άγγελου Τσιγκρή στην Αθήνα

Αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 8 μμ, θα παρουσιαστεί στην Αθήνα το 15ο βιβλίο του Αχαιού εγκληματολόγου και πολιτικού Άγγελου Τσιγκρή με τίτλο: “Όψεις της Βίας”, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Σάκκουλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα. εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (οδός Ακαδημίας 60).

Στο νέο του βιβλίο ο Άγγελος Τσιγκρής αναλύει τις όψεις της βίας που στις μέρες μας παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση στην Ελλάδα και τον κόσμο (ενδοοικογενειακή βία, σχολική βία, παραβατικότητα ανηλίκων και βία στα γήπεδα), καθώς και κάποιες παραγνωρισμένες –από την έρευνα και τη δημόσια συζήτηση– όψεις της (βία κατά των ηλικιωμένων και αστυνομική βία).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Χριστίνα Ζαραψωνίτου (καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μιχάλης Καραμαλάκης (Επίτιμος Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας) κα Αντώνης Ρουπακιώτης (δικηγόρος - πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών).

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος (τ. πρόεδρος ΕΣΥΕΑ).

Η είσοδος είναι ελεύθερη._