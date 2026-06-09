Συνταγή για μεξικάνικη σαλάτα

Υπάρχουν οι σαλάτες που μοιάζουν με… φρούτο και εκείνες που είναι ένα πλήρες γεύμα.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η συνταγή που ακολουθεί.

Μεξικάνικη σαλάτα, μια συνταγή γεμάτη αρώματα, γεύσεις, ένταση και χορταστική.

Τα υλικά

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι (περίπου 60 γρ.), κομμένο στα τέσσερα και έπειτα σε λεπτές φέτες

Χυμός και ξύσμα από 2 λάιμ

1 κονσέρβα γλυκό καλαμπόκι (400-450 γρ.), στραγγισμένο και ξεπλυμένο ελαφρά

1 κονσέρβα μαύρα φασόλια (400 γρ.), στραγγισμένα και ξεπλυμένα ελαφρά

2 μεγάλα ώριμα αβοκάντο, καθαρισμένα, χωρίς κουκούτσι και κομμένα σε κύβους περίπου 2 εκ.

100 γρ. ντοματίνια, κομμένα στα τέσσερα

1-3 κ.σ. ψιλοκομμένο πράσινο τσίλι

2 γεμάτα κ.γ. κύμινο σε σκόνη

30 γρ. φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος (κοτσάνια και φύλλα)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

προαιρετικά 1 μαρούλι πλυμένο, στεγνωμένο και χωρισμένο σε φύλλα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Η διαδικασία

Βάλτε το κόκκινο κρεμμύδι σε ένα μικρό μπολ και προσθέστε μια γενναία πρέζα αλάτι και 1 κουταλάκι από τον χυμό λάιμ. Αφήστε το για 10 λεπτά και στη συνέχεια στραγγίστε τα υγρά με ένα σουρωτήρι.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάλτε το κρεμμύδι, το καλαμπόκι, τα μαύρα φασόλια, το αβοκάντο, τα ντοματίνια, 1 κουταλιά από το ψιλοκομμένο πράσινο τσίλι, το κύμινο, τον κόλιανδρο, το λάδι, το ξύσμα λάιμ και τον υπόλοιπο χυμό λάιμ (θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 κουταλιές της σούπας). Αλατοπιπερώστε και ανακατέψτε καλά.

Δοκιμάστε και, αν θέλετε πιο πικάντικη γεύση, προσθέστε επιπλέον πράσινο τσίλι. Αν χρησιμοποιήσετε μαρούλι, απλώστε τα φύλλα μαρουλιού κυκλικά σε μια πιατέλα, τοποθετήστε από πάνω το μείγμα με το καλαμπόκι και σερβίρετε ή κόψτε τα και τοποθετήστε τα μέσα στη σαλάτα μαζί με τα άλλα υλικά.

* Πηγή: Vita