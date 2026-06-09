Βραχνέικα: Βανάκι τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέληξε στις σιδηροδρομικές γραμμές

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Βραχνέικα όταν ένα Ι.Χ. βανάκι παρουσίασε ξαφνικά φωτιά ενώ βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκηνές αγωνίας για τον ηλικιωμένο οδηγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα κινούνταν από την παραλιακή περιοχή προς την Ευαγγελίστρια, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ταμπλό. Ο οδηγός αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το βανάκι.

Ωστόσο, το όχημα δεν παρέμεινε ακινητοποιημένο. Αφού έμεινε χωρίς οδηγό στον δρόμο, άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα και τελικά κατέληξε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας περαιτέρω επέκτασή της.

Ευτυχώς, ο ηλικιωμένος οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς διερευνώνται.





