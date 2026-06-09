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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Σοβαρές ζημιές από φωτιά σε δύο σταθμευμένα οχήματα στο Ρίο

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής – Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια, εξετάζεται κάθε ενδεχόμενο

Δύο επιβατικά αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες αργά το βράδυ στην περιοχή του Ρίου, προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα ή εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας εμπρηστικής ενέργειας, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά σε αυτοκίνητο Ρίο
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