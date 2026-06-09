Νέα «λουκέτα» έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή και πειραγμένες ταμειακές

Με μία νέα απόφαση η ΑΑΔΕ «σφίγγει» τον κλοιό στη φοροδιαφυγή και αλλάζει το πλαίσιο για τα «λουκέτα» σε επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές ξεκινούν να εφαρμόζονται άμεσα από σήμερα, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις νέων νόμων: οι κυρώσεις ξεκινούν από 48 ώρες άμεσα, κλιμακώνονται σε 4 και 10 ημέρες, πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής και φτάνουν έως 24 μήνες για «πειραγμένες» ταμειακές (ΦΗΜ), άρνηση ελέγχου και σοβαρές παραβάσεις όπως βία κατά ελεγκτών.

Με τις νέες οδηγίες, τροποποιείται το καθεστώς αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων, μη διαβίβασης συναλλαγών στην ΑΑΔΕ, παραβίασης φορολογικών μηχανισμών, αλλά και άρνησης ή παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου.

Με το νέο πλαίσιο, οι παραβάτες θα υποστούν:

1. «Λουκέτα» για 3-10 αποδείξεις ή 500 ευρώ:

- άμεσα για 48 ώρες (δύο ημέρες) την 1η φορά που θα βρεθεί σε έλεγχο ότι δεν εξέδωσαν 10 αποδείξεις ή διαπιστωθεί απόκρυψη 500 ευρώ και άνω -ακόμα και αν αυτή μόλις μία απόδειξη συναλλαγής πχ 1.000 ευρώ.

Ίδια ποινή επιβάλλεται πλέον επίσης και όταν διαπιστώνεται μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ (esend, myDATA κλπ) άνω των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης, ή έστω και μίας αν η αξία της συναλλαγής που αποκρύφθηκε ή δε διαβιβάστηκε υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

- για 96 ώρες (4 ημέρες) σε περίπτωση υποτροπής μέσα στο ίδιο ή επόμενο φορολογικό έτος, για μη έκδοση ή μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής (3 αντί 10), αλλά και απόκρυψη ή παράλειψη διαβίβασης με αξία άνω των 500 ευρώ ασχέτως πλήθους αποδείξεων (έστω και μίας).

- Για 10 ημέρες «λουκέτο» επιβάλλεται "κατά συρροή" για κάθε νέα υποτροπή, κάθε φορά δηλαδή που μέσα σε διάστημα δύο φορολογικών ετών από τη διαπίστωση της δεύτερης παράβασης επαναληφθούν οι ίδιες παραβάσεις με τα ίδια κριτήρια (3 αποδείξεις ή 500 ευρώ και άνω) .

Λεπτομέρεια: η 1η παράβαση κολάζεται άμεσα και η σφράγιση γίνεται επιτόπου, ενώ στις περιπτώσεις υποτροπής η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να ξεκινήσει να επιβάλλεται πριν την πάροδο δύο (2) ημερολογιακών ημερών (και μέσα στο σαββατοκύριακο δηλαδή) από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής λειτουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης.

2. Για τις περιπτώσεις παραβίασης, παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή του Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, η αναστολή λειτουργίας φτάνει από 2 έως 12 μήνες όταν υπαίτιος είναι ο χρήστης του μηχανισμού.

Αν όμως η παράβαση αποδίδεται στην επιχείρηση λογισμικού, στον μεταπωλητή ή στον τεχνικό που έδωσε τη δυνατότητα για την παραβίαση, το «λουκέτο» μπορεί να φτάσει από 3 έως 24 μήνες.

Η νέα απόφαση ΑΑΔΕ (Α 1115/2026) προβλέπει επίσης ότι η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν περάσουν 5 ημέρες από την επίδοση της πράξης και της σχετικής ειδοποίησης.

3. Χρησιμοποίηση βίας: ακόμη πιο βαριές είναι οι κυρώσεις στις περιπτώσεις απειλής ή χρήσης βίας κατά υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Εκεί επιβάλλεται σωρευτικά ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από 2 έως 6 μήνες, που σε περίπτωση υποτροπής ανεβαίνει από 6 μήνες έως 3 έτη.

Κατά τη σφράγιση, στην είσοδο της επιχείρησης τοποθετείται ειδική ταινία η οποία αναγράφει αιτιολογία σφράγισης, όπως «κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων», «παρεμπόδισης διενέργειας φορολογικού ελέγχου», «απειλής χρήσης βίας» ή «παραβίασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών», ανάλογα με την παράβαση.

Μετά το πέρας κάθε διενεργούμενου ελέγχου πάντως, εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης, κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα . Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων.