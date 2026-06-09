Χρυσοχοΐδης: Ο Παλαιστίνιος παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά

Πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος.Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας».

Σε ερώτηση αν ο 37χρονος Παλαιστίνιος είχε συνεργούς, απάντησε ότι «οι Αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα» και πρόσθεσε ότι «είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις.

«Η Χαμάς είναι μία 40χρονη παλαιστινιακή, επαναστατική οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μία αλλαγή στρατηγικής, και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή. Φυσικά, υπάρχει δίκτυο», είπε.

Ειδικότερα επεσήμανε πως «ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευσης στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό θα αξιολογηθεί από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή, τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πως του την ανέθεσαν, και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Action 24 τόνισε πως ο Παλαιστίνιος και μέλος της Χαμάς «παραδέχθηκε πως ήθελε να ετοιμάζει επίθεση με εκρηκτικά».

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«Το θέμα αφορά όλη την Ευρώπη»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανεφερε ότι «αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα, τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε ισραηλινούς ή εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό.

Εμείς είμαστε μια χωρά τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απειλητικό. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας.

Στο ερώτημα για το αν η Χαμάς δεν είχε την Ελλάδα παραδοσιακά στον χάρτη των τρομοκρατικών επιθέσεων, δήλωσε ότι «τη δεκαετία του 1980 την ώρα που ήταν κυβέρνηση ο Ανδρέας Παπανδρέου και ενώ ερχόταν ο Αραφάτ στην Ελλαδαοι Παλαιστίνιοι έκαναν φοβερά τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον Αμερικανών κλπ., τα έκαναν στην Ελλάδα στο city of poros.

Οι άνθρωποι θέλουν να χτυπήσουν, θέλουν να χτυπήσουν την Ευρώπη γιατί θέλουν να εξάγουν την τρομοκρατία, θέλουν να εξάγουν το πρόβλημά τους, αποφάσισαν να δημιουργήσουν προβλήματα και να πουν είμαστε εδώ και θα σας τινάξουμε στον αέρα γιατί θεωρούμε ότι αδικούμαστε.

Η τρομοκρατία ποτέ δεν έχει λογική, μη ψάχνουμε να βρούμε ότι υπάρχει κάποιο αίτιο λογικής πίσω από μία τρομοκρατική πράξη.

Πως εντοπίστηκε ο 37χρονος

«Όλα στηρίχθηκαν σε πληροφορίες, έγιναν οι αναγκαίες επιχειρήσεις πρώτα από την ΕΥΠ και στη συνέχεια από την Αστυνομία, η οποία έκανε την προσαγωγή και τη σύλληψη. Προφανώς, είναι προϊόν που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται και με τις δικές μας υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτρεπτικοί και να μη κινδυνεύουμε από τέτοιες ενέργειες.

Όσον αφορά για μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση σε ένα κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη, απάντησε ότι «θα κάνω υποθέσεις οι οποίες θα είναι χωρίς κανένα περιεχόμενο».

«Είχε προφίλ κανονικού ανθρώπου»

«Ο 37χρονος φαινόταν ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος. Από την άλλη πλευρά, έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζυρίχη, από τη Ζυρίχη στο Κατάρ, από το Κατάρ πέταξε στην Ινδονησία, από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά».