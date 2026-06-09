Christina O: Το θρυλικό σκάφος του Αριστοτέλη Ωνάση εξακολουθεί να αναζητά ιδιοκτήτη

Στα καταστρώματά του φιλοξενήθηκαν ηγέτες, επιχειρηματίες, μέλη βασιλικών οικογενειών και προσωπικότητες όπως ο Γουίνστον Τσόρτσιλ, η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι
Παρά τη βαριά ιστορία του και τη σημαντική έκπτωση που έγινε στην τιμή πώλησής του, το θρυλικό σκάφος « Christina O» του Αριστοτέλη Ωνάση εξακολουθεί εδώ και ένα μήνα να αναζητά αγοραστή.
Το εμβληματικό σκάφος του Αριστοτέλη Ωνάση βρίσκεται ήδη ένα μήνα στην αγορά των superyachts με ζητούμενη τιμή τα 52 εκατ. ευρώ. Η αγγελία είχε δημοσιευθεί μέσω Instagram από τον οίκο που έχει αναλάβει την πώλησή του, παρουσιάζοντας το «Christina O» ως «ένα αληθινό σύμβολο της εποχής Ωνάση» και υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γιοτ που κατασκευάστηκαν ποτέ.
Σημειώνεται πως η αξία του τον Μάρτιο του 2025 ανερχόταν σε 80 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα πωλείται έναντι περίπου 52 εκατ. ευρώ.
Ένα θρυλικό όνομα που δεν αρκεί
Παρότι το «Christina O» συγκαταλέγεται στα πιο διάσημα σκάφη όλων των εποχών, η εύρεση αγοραστή για ένα γιοτ τέτοιου μεγέθους και κόστους παραμένει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
Πρόκειται για ένα σκάφος μήκους 99 μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 36 επισκεπτών σε 17 πολυτελείς καμπίνες, το οποίο απαιτεί υψηλότατα ετήσια έξοδα συντήρησης και λειτουργίας. Ακόμη και για τους δισεκατομμυριούχους που κινούνται στην αγορά των mega yachts, η απόκτηση ενός τέτοιου ιστορικού πλοίου αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη επένδυση.
Ο σημερινός του ιδιοκτήτης είναι ο Ιρλανδός επιχειρηματίας Ivor Fitzpatrick, ο οποίος απέκτησε τη θαλαμηγό το 2014. Έκτοτε το «Christina O» συνεχίζει να δραστηριοποιείται και στην αγορά πολυτελών ναυλώσεων, αξιοποιώντας το μοναδικό brand name που κουβαλά.
Από πολεμική φρεγάτα σε πλωτό παλάτι
Η ιστορία του ξεκινά το 1943, όταν ναυπηγήθηκε ως καναδική ανθυποβρυχιακή φρεγάτα με το όνομα «HMCS Stormont». Συμμετείχε στη Μάχη του Ατλαντικού και σε επιχειρήσεις που συνδέθηκαν με την Απόβαση της Νορμανδίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μετά τον πόλεμο αγοράστηκε από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος επένδυσε περισσότερα από 4 εκατ. δολάρια για να το μετατρέψει σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλωτά παλάτια της εποχής.
Στα καταστρώματά του φιλοξενήθηκαν ηγέτες, επιχειρηματίες, μέλη βασιλικών οικογενειών και προσωπικότητες όπως ο Γουίνστον Τσόρτσιλ, η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι.
Μετά τον θάνατο του Έλληνα μεγιστάνα, η θαλαμηγός πέρασε στην κόρη του Χριστίνα Ωνάση, η οποία τη δώρισε στο ελληνικό δημόσιο. Μετονομάστηκε σε «Αργώ» και προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί ως προεδρική θαλαμηγός, ωστόσο η χρήση της υπήρξε ελάχιστη.
Το 1998 αγοράστηκε από τον επιχειρηματία Τζον Παπανικολάου, ο οποίος επανέφερε το ιστορικό όνομα «Christina O» και χρηματοδότησε μια εκτεταμένη ανακατασκευή που ολοκληρώθηκε το 2001.
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