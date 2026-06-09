Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η σύλληψη του επί 27χρόνια φυγόδικου που κρυβόταν στο Αίγιο φέρνει στο φως νέα στοιχεία

Θέμα συζήτησης σε Ελλάδα και Αυστραλία η ιστορία του "Αντώνη Τζήμα" από το Αίγιο

Η εικόνα του ασπρομάλλη άνδρα να κοιτάει τον φακό σχεδόν χαμογελώντας καθώς οδεύει συνοδεία δύο αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα του Αιγίου δεν συνάδει καθόλου με μια άλλη φωτογραφία του, τραβηγμένη την δεκαετία του ‘90. Αυτή τον απεικονίζει πολύ νεότερο, με μαύρα μαλλιά.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορείται οτι το 1999 σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τον Γιώργο Γιαννόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να χωρίσει κάποιους θαμώνες που τσακώνονταν σε νυχτερινό κλαμπ του Μπέλμορ.

Όταν ο ομογενής σωριάζεται νεκρός μέσα στην κουζίνα του μαγαζιού, ο Δαλαμάγκας εξαφανίζεται και πριν οι αρχές τον εντοπίσουν μπαίνει σε αεροπλάνο και αφήνει-για πάντα όπως νόμιζε τότε-πίσω του την χώρα των καγκουρό.

Χρειάστηκε να περάσουν 27 ολόκληρα χρόνια για να έρθει τελικά αντιμέτωπος με την σύλληψη και την δικαιοσύνη, σε ένα μικρό χωριό της Αιγιάλειας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ήρθε από την αρχή της φυγής του το 1999 στην Ελλάδα, αφού στην χώρα μας εμφανίζεται με άλλο όνομα ως Αντώνης Τζήμας το 2008. Είναι η περίοδος που αγοράζει μια έκταση στο Αίγιο με ένα μισογκρεμισμένο οίκημα και χτίζει την σημερινή του κατοικία, έξω από την οποία συνελήφθη. Μια κατοικία, καλά προστατευμένη από ψηλούς τοίχους σε ένα μικρό χωριό, το Άλσος Αιγιαλείας όπου είχε αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με τους κατοίκους λέγοντάς τους την «ιστορία» που είχε πλάσει. Ότι είναι ένας καρκινοπαθής ομογενής από την Αυστραλία, που ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή για τον καθαρό αέρα, την φύση και τις αγροτικές δουλειές στις οποίες ενέσκηψε με ζήλο.

Η αλήθεια όμως ήταν πολύ διαφορετική για τον ασπρομάλλη πλέον Δαλαμάγκα, που νόμιζε ότι είχε πλέον γλιτώσει για πάντα από το παρελθόν του.

Ένα παρελθόν στο οποίο φέρεται να συμμετέχει και ένας άλλος ομογενής αφού κανείς πλην ελάχιστων ανθρώπων δεν γνωρίζει ότι ο Δαλαμάγκας με την νέα του ταυτότητα φέρεται να ανεβαίνει κάποιες φορές στην Αθήνα και συναντιέται με τον επίσης Ελληνοαυστραλό Γιάννη Μακρή. Πρόκειται για τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείτο χρόνια στην Μύκονο, ο οποίος δολοφονήθηκε από εκτελεστή τον Οκτώβριο του 2018, έξω από την κατοικία του στο Πανόραμα Βούλας Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph ο Γιάννης Μακρής είχε διασκεδάσει μαζί με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα σε γνωστό κλαμπ λίγες εβδομάδες πριν την δολοφονία του.