Γιούχαραν τον Ντόναλντ Τραμπ σε αγώνα του NBΑ κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου

Με το που εμφανίστηκε στις οθόνες του «Madison Square Garden», οι φίλαθλοι ξεκίνησαν τις αποδοκιμασίες
Αποδοκιμασίες, φωνές και απρεπή σχόλια, προκάλεσε η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden για τον 3ο αγώνα των τελικών του NBA.
Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και Σαν Αντόνιο Σπερς και κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των φιλάθλων.
Αν και οι περισσότεροι, μέχρι πριν από λίγο, ούρλιαζαν περήφανα «USA! USA!», με το που εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν αποδοκιμασίες και απρεπή σχόλια, με ελάχιστους φιλάθλους να τον υποστηρίζουν ή να χαίρονται με την παρουσία του.
Δείτε το βίντεο:
Οι αποδοκιμασίες μάλιστα ήταν πιο έντονες ακόμη και από εκείνες που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και συνεργάτες του αλλά και μέλη της οικογένειάς του.
Στο πλευρό του βρέθηκαν ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ -για τον οποίο έχουν ξεσηκωθεί αντιδράσεις στην Αλβανία για το τουριστικό σχέδιό του- και η εγγονή του του Κάι Τραμπ.
Τον αγώνα παρακολούθησαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι.
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