Γιούχαραν τον Ντόναλντ Τραμπ σε αγώνα του NBΑ κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου

Αποδοκιμασίες, φωνές και απρεπή σχόλια, προκάλεσε η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden για τον 3ο αγώνα των τελικών του NBA.

Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και Σαν Αντόνιο Σπερς και κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των φιλάθλων.

Αν και οι περισσότεροι, μέχρι πριν από λίγο, ούρλιαζαν περήφανα «USA! USA!», με το που εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν αποδοκιμασίες και απρεπή σχόλια, με ελάχιστους φιλάθλους να τον υποστηρίζουν ή να χαίρονται με την παρουσία του.

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