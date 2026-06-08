Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μίλησα να συμμετέχω στο ''Emily in Paris'' αλλά έψαχναν κομπάρσους»

«Είπα ότι έχω εκπομπή και δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος», ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου, μιλώντας για πρόταση που φέρεται να δέχθηκε για τη σειρά του Netflix «Emily in Paris».

Η Βρισηίδα Ανδριώτου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου. Το γνωστό μοντέλο, influencer και πρώην παίκτρια του Survivor αποκάλυψε πως της έγινε κρούση για να πάρει μέρος στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris», της οποίας πολλά γυρίσματα έγιναν στην Μύκονο τον περασμένη μήνα. Μάλιστα, όπως είπε, απέρριψε την πρόταση γιατί αναζητούσαν βοηθητικούς ηθοποιούς και η ίδια δεν ενδιαφερόταν για τέτοιο ρόλο.

«Μου άρεσε όταν ήμουν στο My Style Rocks. Βέβαια πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνο το τρίμηνο σαν εμπειρία, παρόλα αυτά ναι… πέρασα δύσκολα. Ήμουν ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, 21 χρονών κοριτσάκι, δεν ήξερα κανέναν στην Αθήνα, δεν είχα καμία φίλη εδώ πέρα.

Και έπρεπε να τρέξω να βρω ρούχα με ένα μικρό budget για εφτά ημέρες και μετά να πηγαίνω και στους κριτές να μου λένε “1”. Ήταν πολύ δύσκολο ψυχολογικά για όλο αυτό που τραβούσα τότε σαν μικρό κοριτσάκι» ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

«Δεν ζηλεύω ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα να συμμετέχω κι εγώ στο “Emily in Paris”, αλλά έψαχναν περισσότερο κομπάρσους. Και είπα, παιδιά, έχω εκπομπή εδώ πέρα, δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος τώρα για να φανεί μια πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει» απάντησε η Influencer για τη σειρά του Netflix.