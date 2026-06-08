Λος Άντζελες: Πατέρας σκότωσε τους δίδυμους δεκάχρονους γιους του και αυτοκτόνησε

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/6) στη γειτονιά Canoga Park του San Fernando Valley, στο Λος Άντζελες, όταν ένας πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο δίδυμους δεκάχρονους γιους του, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το foxla, οι αστυνομικοί κλήθηκαν στον τόπο του συμβάντος γύρω στις 7:15 μ.μ., όπου εντόπισαν συγκλονισμένους συγγενείς έξω από ένα σπίτι. Το περιστατικό φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής συγκέντρωσης, όταν ξαφνικά η μητέρα των παιδιών άκουσε δύο πυροβολισμούς. Όταν έτρεξε σε ένα υπνοδωμάτιο για να δει τι συμβαίνει, όπως δήλωσε στις αρχές, ο πατέρας των αγοριών τη σημάδεψε με ένα πιστόλι. Η μητέρα δεν τραυματίστηκε από πυροβολισμό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε.

Ο άνδρας και οι δύο δίδυμοι γιοι του διαπιστώθηκαν νεκροί επί τόπου από το ιατρικό προσωπικό που έσπευσε στο σημείο.

«Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Δύο μικρά παιδιά και ένας πατέρας. Αυτή είναι μια οικογένεια. Κανείς δεν αξίζει κάτι τέτοιο», δήλωσε μια αυτόπτης μάρτυρας στο ABC7 Eyewitness News.

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες ούτε έχει επιβεβαιώσει τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.