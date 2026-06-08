Δύο σεισμοί 3,6 και 3,9 Ρίχτερ στην Εύβοια μέσα σε μία ώρα

Και οι δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή που είχε δώσει χθες Κυριακή διαδοχικές σεισμικές ακολουθίες
Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,6 και 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκαν μέσα σε μία ώρα το βράδυ της Δευτέρας στην Εύβοια.
Ο πρώτος σεισμός σύμφωνα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ήταν 3,6 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 21:40, ενώ ο δεύτερος μεγέθους 3,9 Ρίχτερ στις 21:48. Και οι δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή που είχε δώσει χθες Κυριακή διαδοχικές σεισμικές ακολουθίες.
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