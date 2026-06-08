Grand Hotel- spoiler: Ο Χαραλάμπης επιστρέφει στο σπίτι του τραυματισμένος

ξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel», που θα προβληθούν την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel – Τρίτη 09 Ιουνίου

Η Λίτσα, καταρρακωμένη από τον χαμό του Μάρκου, καταθέτει στην αστυνομία όλα όσα ξέρει για τον Χατζημήτρο και στη συνέχεια καταφέρνει να αποσπάσει από τον Νώντα την αλήθεια για τη δολοφονία του Μάρκου. Ο Χρόνης ζητάει από τον εισαγγελέα ένταλμα σύλληψης για τον Χατζημήτρο. Η Μελίνα, τρομοκρατημένη, στρέφεται για βοήθεια στο ζεύγος Αλεξίου, οι οποίοι της παρέχουν στέγη και προστασία, κρυφά από τον άντρα της. Παράλληλα, ο Ρήγας, στην προσπάθεια να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό της εταιρείας, εκμεταλλεύεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μελίνα, προδίδοντάς τη με τον χειρότερο τρόπο. Ο Χαραλάμπης επιστρέφει στο σπίτι του τραυματισμένος, φέροντας εμφανή σημάδια στο σώμα του που μαρτυρούν ότι ενεπλάκη σε καυγά, την ίδια ώρα που ο αστυνόμος εντοπίζει νεκρούς τη Μελίνα και τον Χατζημήτρο…

Grand Hotel – Τετάρτη 10 Ιουνίου

Η παρουσία της Μελίνας στο Grand Hotel έχει κινήσει τις υποψίες του Πέτρου και της Αλίκης, οι οποίοι, μαζί με τον Άρη και την Θάλεια, προσπαθούν να μάθουν περισσότερα. Την ίδια στιγμή, ο Χρόνης με τον Βαγγέλη ερευνούν τον τόπο του εγκλήματος. Το σκηνικό δείχνει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον, μόνο που ο Χρόνης δεν μένει σε ό,τι φαίνεται και υποψιάζεται ότι υπήρχε και τρίτο άτομο στο σημείο. Η είδηση του θανάτου της Μελίνας και του Χατζημήτρου προβληματίζει την Κυβέλη, η οποία δεν γνώριζε πώς η Μελίνα έφυγε από το Grand Hotel και ο Ρήγας την πείθει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Ο Χαραλάμπης είναι σίγουρος ότι αυτός ευθύνεται για τον θάνατο του Χατζημήτρου, αλλά η Θεώνη τον πείθει να μην πάει στην αστυνομία. Όλα αλλάζουν όταν μαθαίνουν και για τον θάνατο της Μελίνας, αλλά μια απρόσεχτη κίνηση του Χαραλάμπη τραβά την προσοχή της Θάλειας. Η ψεύτικη συνέντευξη του Μπακιρτζόγλου δημοσιεύεται και ο Πέτρος με τον Νικόλα τοποθετούν τον φωνογράφο στο δωμάτιο του Ρήγα για να τον παγιδέψουν. Εκεί η Κυβέλη, άθελά της, θα αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό…