Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Δημήτρης θα πρέπει να δώσει μια απάντηση στην πρόταση της Αμάντας

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ», που θα προβληθούν την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 21:00.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 9 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 49: «Κάτι λιγότερο απ’ το τέλειο» – Ο Δημήτρης θα πρέπει να δώσει μια απάντηση στην πρόταση της Αμάντας και αν η απάντηση του είναι αρνητική, κινδυνεύει και η δουλειά του αλλά και η ζωή που μπορεί να προσφέρει στον Βίκτωρα. Στην αντίπερα όχθη (κι όχι του Σηκουάνα), η Βιργινία ετοιμάζει βαλίτσες για το πολυαναμενόμενο ταξίδι της στο Παρίσι, από τις οποίες δεν λείπουν οι δεύτερες σκέψεις. Αυτό δεν την εμποδίζει όμως, να αφήσει τα παιδιά της στην Στέλλα, για εκδίκηση. Παράλληλα ο Νίκος πνίγει τον πόνο του σε ένα εικοσάχρονο ουίσκι του Δημήτρη, παρέα με τον Κώστα, αφήνοντας τη Στέλλα στην τύχη της και στη φροντίδα όχι μόνο των παιδιών του Νίκου αλλά και της Τζένης που φτάνει στο σπίτι της ξαδέρφης της με καρδιά ραγισμένη από τον Ηρακλή.

Παράλληλα, η Ελένη ζει τις πιο γλυκές στιγμές με τα παιδιά, ανακαλύπτοντας ότι η τελειότητα δεν είναι απαραίτητη για να νιώσει κανείς ευτυχισμένος. Φιλία, υποστήριξη και μικρές καθημερινές πράξεις αγάπης αποδεικνύουν ότι τα πιο πολύτιμα συναισθήματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 21:00

Επεισόδιο 50: «Η καταστροφή του Άλντεραν» – Ο Ηρακλής στέλνει τον Πανούλη να μιλήσει στη Τζένη. Όμως η αποστολή του πρέσβη δεν έχει αποτέλεσμα να ξεμπλέξει ο Ηρακλής, αλλά περισσότερο να μπλέξει ο Πανούλης. Ο Δημήτρης αποφασίζει να μιλήσει με την Τζένη για να την συμβουλευτεί για την αναγνώριση του Βίκτωρα και στη συνομιλία παρευρίσκεται κι ο Ηρακλής, ενώ απ’ το γραφείο του Δημήτρη περνάει όλο και πιο συχνά και ο καινούριος προϊστάμενος, στον οποίο ο Δημήτρης παρουσιάζει τους φίλους που τον επισκέπτονται ως πιθανούς επενδυτές.

Ενώ ο Νίκος κάνει επισκευές σε σπίτια άλλων, και συγκεκριμένα φτιάχνει το δωμάτιο του Βίκτωρα στο σπίτι του Δημήτρη, τα υδραυλικά στο δικό του σπίτι τα επιμελείται ο Πανούλης, πράγμα που οδηγεί σε καυγά με τη Στέλλα και σε αιφνιδιαστική επίσκεψη της στο σπίτι του Δημήτρη, ακριβώς την ώρα που μια εντυπωσιακή πρώην του Δημήτρη έχει έρθει να ψάξει τα σκουλαρίκια της.