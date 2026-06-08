Δολοφονία στη Ρόδο: Σκότωσε τον 63χρονο φίλο του με μαχαιριά στην καρωτίδα μετά από έντονο καβγά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση ανθρωποκτονίας στις Καλυθιές Ρόδου, όπου 63χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από μαχαίρι, μετά από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον 55χρονο συγκάτοικο και οικοδεσπότη του.

Η δολοφονία έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία στη Ρόδο ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την dimokratiki, οι δύο άνδρες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και συμβίωναν στο ίδιο σπίτι στις Καλυθιές, καθώς ο 55χρονος είχε παραχωρήσει στέγη στον 63χρονο, φιλοξενώντας τον στην κατοικία του.

Παρότι οι δύο άνδρες συνδέονταν με σχέση εμπιστοσύνης, η καθημερινή τους συμβίωση φέρεται να συνοδευόταν από προβλήματα και εντάσεις.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αμφότεροι αντιμετώπιζαν προσωπικές δυσκολίες, γεγονός που φαίνεται να είχε επιβαρύνει τη μεταξύ τους σχέση το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν το ιστορικό των επαφών τους.

Επίσης προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν είχαν προηγηθεί παρόμοια επεισόδια ή συγκρούσεις πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Η αφορμή που οδήγησε στην τραγωδία

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το φονικό εκτυλίχθηκε στην κουζίνα του σπιτιού. Ο 55χρονος φέρεται να καθάριζε πατάτες όταν ξέσπασε έντονος καβγάς με τον 63χρονο φιλοξενούμενό του.

Ο συλληφθείς φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκατοικός του τον ενοχλούσε επίμονα και δεν τον άφηνε ήσυχο, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό του.

Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο 55χρονος, έχοντας ήδη στα χέρια του το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε στην κουζίνα, φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου.

Το χτύπημα φέρεται να ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς τραυμάτισε το θύμα στην περιοχή του λαιμού, προκαλώντας εκτεταμένη αιμορραγία.

Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 63χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τη διακομιδή του, με αποτέλεσμα η υπόθεση να λάβει πλέον τον χαρακτήρα ανθρωποκτονίας.

Συνελήφθη ο 55χρονος

Ο φερόμενος ως δράστης δεν διέφυγε από το σημείο και συνελήφθη από αστυνομικούς λίγο μετά το συμβάν. Αυτή την ώρα βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 55 ετών, ο οποίος είχε νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται στη δικογραφία και εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να συνδέεται αυτομάτως με τα αίτια του εγκλήματος.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκονται οι συνθήκες της συμβίωσης των δύο ανδρών, το ακριβές περιεχόμενο της αντιπαράθεσης που προηγήθηκε, καθώς και το κατά πόσο το θανατηφόρο χτύπημα αποτέλεσε αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης θυμού ή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαφωνιών που προϋπήρχαν μεταξύ τους.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων, ενώ τα ευρήματα της έρευνας θα καθορίσουν τόσο τον ακριβή νομικό χαρακτηρισμό της πράξης όσο και τα επόμενα δικαστικά βήματα που θα ακολουθήσουν για τον 55χρονο συλληφθέντα.