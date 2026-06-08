Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σημειώθηκε στην ίδια περιοχή που είχε δώσει χθες Κυριακή διαδοχικές σεισμικές ακολουθίες
Σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 21:40 στην Εύβοια, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός και στην Αττική.
Ο σεισμός σύμφωνα με την προκαταρκτική του Γεωδυναμικού Ινστιτιούτου ήταν μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στην ίδια περιοχή που είχε δώσει χθες Κυριακή διαδοχικές σεισμικές ακολουθίες.
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