Ο Γλαύκος στα σαλόνια της Elite League- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Γλαύκος ιδρύθηκε επισήμως στις 30 Σεπτεμβρίου 2003. Γεννήθηκε μετά από τη συγχώνευση των τμημάτων καλαθοσφαίρισης (ενηλίκων και ακαδημιών) των σωματείων «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ατρόμητος Πατρών» και «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Δάφνη Πατρών».

Αμφότερα διατηρούσαν την έδρα τους στη συνοικία Ζαρουχλέικα της νότιας-νοτιοδυτικής Πάτρας. Το όνομα «Γλαύκος» προήλθε ακριβώς από την εναλλακτική ονομασία της περιοχής αυτής.

Το μεγάλο μπαμ όμως έγινε με τη συγχώνευσή του με τιν Εσπερο - ΑΟ Παναγία Αλεξιώτισσα το 2022 και την δημιουργία των δικών του εγκαταστάσεων στις Ιτιες.

Η πορεία του ξεκίνησε από την Α1 ΕΣΚΑΗ και μετά στις εθνικές κατηγορίες, Γ' και Β' Εθνική (νυν National League 1 και National League 2).

Από την περασμένη Κυριακή είναι πια κάτοικος Α2 Εθνικής - Elite League!

Γίνεται μόλις ο έκτος σύλλογος που θα εκπροσωπήσει το πατραϊκό μπάσκετ στην Α2 μετά την ΕΑΠ, τον Απόλλωνα, την Ολυμπιάδα την Παναχαϊκή και τον Προμηθέα, ο έβδομος στην Αχαϊα, μετά και τον Κεραυνό Αιγίου.

Το δεύτερο τη τάξει εθνικό μας πρωτάθλημα ξεκίνησε την περίοδο 1956 - '57, ως Πανεπαρχιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών "Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Β΄κατηγορίας». Συνεχίστηκε την περίοδο 1973–1974 ως δεύτερη εθνική κατηγορία. Την αγωνιστική περίοδο 1986−1987 ονομάστηκε Α2 Εθνική. Το 2023 μετονομάστηκε Elite League.

Αναλυτικά ο πίνακας:

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ

1956-57 -

1957-58 ΕΑΠ

1958-59 ΑΠΟΛΛΩΝ

1959-60 ΕΑΠ

1960-61 ΕΑΠ

1961-62 ΕΑΠ

1962-63 Δεν διεξήχθη

1963-64 -

1964-65 ΕΑΠ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1965-66 ΕΑΠ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1966-67 ΕΑΠ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1967-68 ΑΠΟΛΛΩΝ,ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1968-69 ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1969-70 ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1970-71 ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1971-72 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1972-73 ΑΠΟΛΛΩΝ

1973-74 ΑΠΟΛΛΩΝ

1974-75 ΑΠΟΛΛΩΝ

1975-76 ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΑΠ

1976-77 ΕΑΠ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1977-78 ΕΑΠ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1978-79 ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΑΠ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1979-80 -

1980-81 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1981-82 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

1982-83 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΕΑΠ

1983-84 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1984-85 ΕΑΠ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1985-86 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΕΑΠ

1986-87 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1987-88 -

1988-89 -

1989-90 -

1990-91 -

1991-92 ΑΠΟΛΛΩΝ

1992-93 -

1993-94 -

1994-95 -

1995-96 -

1996-97 -

1997-98 -

1998-99 -

1999-00 ΑΠΟΛΛΩΝ

2000-01 ΑΠΟΛΛΩΝ

2001-02 ΑΠΟΛΛΩΝ

2002-03 ΑΠΟΛΛΩΝ

2003-04 -

2004-05 -

2005-06 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2006-07 -

2007-08 ΑΠΟΛΛΩΝ

2008-09 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΑΠΟΛΛΩΝ

2009-10 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2010-11 ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

2011-12 ΑΠΟΛΛΩΝ

2012-13 -

2013-14 -

2014-15 -

2015-16 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2016-17 -

2017-18 ΑΠΟΛΛΩΝ

2018-19 ΑΠΟΛΛΩΝ

2019-20 ΑΠΟΛΛΩΝ

2020-21 ΑΠΟΛΛΩΝ

2021-22 -

2022-23 -

2023-24 -

2024-25 -

2025-26 -

2026-27 ΓΛΑΥΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ/ΑΟΠΑ

* Όπου - δεν υπάρχει συμμετοχή ομάδας από την Αχαΐα