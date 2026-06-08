Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92: 2-1 νίκες και μια ανάσα από τον τίτλο!

Ο Ολυμπιακός που έπαιξε και πάλι χωρίς τον Ντόρσει, εκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών, σε ένα ματς με πλούσιο επιθετικό θέαμα και από τις δύο ομάδες (102-92). Φουρνιέ και Βεζένκοβ είχαν 28 και 24 πόντους, τραυματίστηκε ο Ρογκαβόπουλος.

Ανώτερος, πιο συγκεντρωμένος, περισσότερο αποτελεσματικός, ο Ολυμπιακός νίκησε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) τον Παναθηναϊκό (102-92) και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες στηρίχθηκαν στο δίδυμο των σούπερσταρ τους, με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοβ να σκοράρουν κατά ριπάς το βράδυ που έλειψε και πάλι ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ. Κυριάρχησε στη ρακέτα ο Νίκολα Μιλουτίνοβ, για δεύτερη φορά στη σειρά.

Οι ερυθρόλευκοι μάτσαραν σε όλη τη διάρκεια του σαραντάλεπτου τη σκληράδα των αντιπάλων τους και πλέον έχουν δύο ευκαιρίες για το αποτέλεσμα που θα τους στέψει και φέτος πρωταθλητές Ελλάδας. DNP για τον Κώστα Παπανικολάου (ενοχλήσεις στη μέση).

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και έμεινε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Εργκίν Αταμάν να μη βρίσκει ωστόσο έναν για να κουβαλήσει το σύνολο. Και τον ίδιο να αποχωρεί με αποβολές, 51″ πριν από το φινάλε, μετά από ένα πυρηνικό ξέσπασμα προς τους διαιτητές.

Η απουσία του Τζέντι Όσμαν έβαλε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην εξάδα των ξένων και στη δωδεκάδα, Σορτς, Γκραντ, είχαν κάποια καλά διαστήματα, στη μεγάλη εικόνα όμως οι πράσινοι υστέρησαν στο ριμπάουντ και γνώρισαν μία δίκαιη ήττα.