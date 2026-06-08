Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή αποφασίζει να φέρει την οικογένεια αντιμέτωπη με την αλήθεια

Καταιγιστικές εξελίξεις φέρνουν τα νέα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς», τα οποία θα προβληθούν από την Τρίτη 9 έως και την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στις 20:00.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 9 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο 123: Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συγκρούονται για το κόστος απομάκρυνσης της Σοφίας, ενώ ο Ορφέας αρνείται να εμπλακεί ξανά επιχειρηματικά. Η Σοφία και ο Μιχάλης κλιμακώνουν τις κινήσεις τους, αλλά αποκαλύψεις στο Δ.Σ. ανατρέπουν προσωρινά τα δεδομένα. Παράλληλα, σχέσεις δοκιμάζονται και προσωπικές εντάσεις φουντώνουν. Στο τέλος, η Ζωή αποφασίζει να φέρει την οικογένεια αντιμέτωπη με την αλήθεια.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο 124: Η Ζωή καλεί τον Μιχάλη και τα παιδιά σε μια καθοριστική συνάντηση όπου αποκαλύπτεται το παρελθόν. Ο Μιχάλης προσπαθεί να χειραγωγήσει ξανά την κατάσταση και η δική του αλήθεια μοιάζει να κλονίζει τον Λευτέρη. Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος πιέζεται οικονομικά, η Βέρα διστάζει απέναντι στο μέλλον τους και η Φωτεινή λόγω της ξαφνικής αναχώρησης του Ορφέα για Βερολίνο, μένει πίσω λόγω εγκυμοσύνης.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο 125: Η οικογένεια Νικολούδη έρχεται σε οριστική ρήξη, με τη Ζωή να αποκαλύπτει την δική της πραγματική αλήθεια για τον Μιχάλη. Στον επιχειρηματικό πόλεμο, η Σοφία ανεβάζει τις απαιτήσεις της, οδηγώντας σε νέα σύγκρουση με τον Άγγελο. Ο Θεόφιλος παίρνει καθοριστική απόφαση ζωής και προτείνει γάμο στη Βέρα. Ο Ορφέας φεύγει για Βερολίνο, ενώ νέες σχέσεις και μυστικά προετοιμάζουν την επόμενη ανατροπή.