Νετανιάχου σε Ιράν και Χεζμπολάχ: «Θα απαντήσουμε σε κάθε νέα επίθεση»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ αναστέλλει προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η σύγκρουση με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να πλήξουν στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους σε ολόκληρο το Ιράν, μετά την επίθεση που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ σε υποστήριξη της Χεζμπολάχ.

Όπως υποστήριξε, οι εχθροπραξίες στο συγκεκριμένο μέτωπο έχουν προσωρινά σταματήσει, καθώς το Ιράν διέκοψε τις επιθέσεις του μετά τα ισραηλινά πλήγματα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει άμεση και ισχυρή απάντηση από το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι τόσο το Ιράν όσο και η Χεζμπολάχ βρίσκονται σήμερα σε πιο αδύναμη θέση, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται ισχυρότερο. Παρά ταύτα, τόνισε ότι η στρατιωτική προσπάθεια εναντίον των δύο αντιπάλων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστούν στο νότιο τμήμα της χώρας, με στόχο την εξουδετέρωση υποδομών της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων εγκαταστάσεων στην περιοχή Beaufort Ridge.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ ότι επιχείρησαν να επιβάλουν μια νέα πραγματικότητα ασφαλείας μέσω επιθέσεων από τον Λίβανο και το Ιράν, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια τέτοια κατάσταση και θα συνεχίσει να αντιδρά δυναμικά.

Τέλος, αποκάλυψε ότι μετέφερε τη θέση αυτή στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει τις τελευταίες ημέρες αποκλιμάκωση της έντασης, ώστε να μην επηρεαστούν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ενδεχόμενη συμφωνία.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας και θα το ασκεί όποτε το κρίνει αναγκαίο.