Κόλπος του Ομάν: Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δεξαμενόπλοιο

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα πλήγμα στον Κόλπο του Ομάν κατά του πετρελαιοφόρου M/T Marivex, το οποίο έπλεε χωρίς φορτίο και κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας – σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές - τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Την ανακοίνωση έκανε το U.S. Central Command (CENTCOM), το αρμόδιο στρατιωτικό διοικητήριο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN 72) έπληξε με βλήμα ακριβείας το μηχανοστάσιο του M/T Marivex, αχρηστεύοντας το σύστημα πλοήγησης, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων.