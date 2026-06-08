Κόλπος του Ομάν: Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δεξαμενόπλοιο

Νωρίτερα, το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν
Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα πλήγμα στον Κόλπο του Ομάν κατά του πετρελαιοφόρου M/T Marivex, το οποίο έπλεε χωρίς φορτίο και κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας – σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές - τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.
Την ανακοίνωση έκανε το U.S. Central Command (CENTCOM), το αρμόδιο στρατιωτικό διοικητήριο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN 72) έπληξε με βλήμα ακριβείας το μηχανοστάσιο του M/T Marivex, αχρηστεύοντας το σύστημα πλοήγησης, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων.
Νωρίτερα, το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς να αναφέρει τα αίτια, υπογραμμίζοντας πως οι 24 ναυτικοί από την Ινδία που επέβαιναν στο M/T Marivex είναι ασφαλείς.
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