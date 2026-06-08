Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Catherine Ryan Howard, "56 Ημέρες", ένα καταιγιστικό θρίλερ

Το καταιγιστικό θρίλερ της Catherine Ryan Howard με τίτλο "56 Ημέρες" κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis.



Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, οι Εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν το «56 Ημέρες», το καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ της βραβευμένης Catherine Ryan Howard. Η ιστορία μεταφέρθηκε με επιτυχία και στη μικρή οθόνη, ως πρωτότυπη σειρά της πλατφόρμας Prime.



Η Σιάρα και ο Όλιβερ γνωρίζονται σε ένα σούπερ μάρκετ λίγο πριν από την ανακοίνωση της καραντίνας. Λόγω των περιορισμών, αποφασίζουν να μείνουν μαζί για μερικές εβδομάδες. Ενώ εκείνη βλέπει μια ευκαιρία να εξελιχθεί η σχέση τους, εκείνος βρίσκει την τέλεια αφορμή για να κρατήσει για λίγο ακόμα κρυφό το παρελθόν του. Πενήντα έξι ημέρες μετά, η αστυνομία ανακαλύπτει στο διαμέρισμα ένα πτώμα σε αποσύνθεση...



- Η Ιστορία -



ΠΡΙΝ ΑΠΟ 56 ΗΜΕΡΕΣ



Η Σιάρα κι ο Όλιβερ γνωρίζονται στην ουρά ενός σούπερ μάρκετ στο Δουβλίνο, την ίδια εβδομάδα που ο Covid-19 φτάνει στην Ιρλανδία.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 35 ΗΜΕΡΕΣ

Όταν η καραντίνα απειλεί να τους κρατήσει χώρια, ο Όλιβερ προτείνει στη Σιάρα να μετακομίσει στο σπίτι του. Εκείνη βλέπει μια μοναδική ευκαιρία να αφήσει τη σχέση τους να εξελιχθεί μακριά από τα βλέμματα και την πίεση οικογένειας και φίλων. Εκείνος βλέπει την ιδανική ευκαιρία να αφεθεί, χωρίς να ανησυχεί μήπως αποκαλυφθεί ποιος ή τι είναι πραγματικά.

ΣΗΜΕΡΑ

Η αστυνομία φτάνει στο διαμέρισμα του Όλιβερ και βρίσκει ένα πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση. Θα καταφέρουν να ανακαλύψουν τι πραγματικά συνέβη ή μήπως, χάρη στην απομόνωση της καραντίνας, έχει διαπραχθεί το τέλειο έγκλημα;



Κριτικές για το βιβλίο



«Μια συναρπαστική ιστορία. Ο αναγνώστης καταλήγει να υποστηρίζει αυτούς τους κάθε άλλο παρά τέλειους χαρακτήρες, ό,τι κι αν έχουν κάνει στο παρελθόν. Η Howard εξακολουθεί να εντυπωσιάζει.» – Publishers Weekly

«Η συγγραφέας στήνει την ιστορία σαν μια έξυπνη αντίστροφη μέτρηση, αποκαλύπτοντας σταδιακά στοιχεία για κάθε χαρακτήρα, μέχρι το συγκλονιστικό φινάλε.» – crimereads.com

«Το 56 Ημέρες είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα από μια συγγραφέα που είναι βέβαιο ότι θα ξεχωρίσει στο χώρο της αστυνομικής λογοτεχνίας. Δε θα θέλεις να το αφήσεις από τα χέρια σου.» – Karin Slaughter, συγγραφέας

«Η Catherine Ryan Howard είναι πραγματικό δώρο για την αστυνομική λογοτεχνία. Οι χαρακτήρες της είναι πειστικοί, οι ιστορίες της πρωτότυπες κι η πλοκή της πάντα πολύ ευρηματική.» – Liz Nugent, συγγραφέας



Το βιβλίο των 440 σελίδων είναι διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία & της Πάτρας και τα online καταστήματα.