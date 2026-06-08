Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής πεζοδρομίων στην ανατολική πλευρά της Ναυπάκτου, μία παρέμβαση μείζονος σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία, την ασφάλεια των μετακινήσεων και τη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

Πρόκειται για ένα έργο που δεν περιορίστηκε μόνο στην κατασκευή νέων πεζοδρομίων, αλλά σχεδιάστηκε με ολοκληρωμένη λογική, έχοντας στον πυρήνα του την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Με την εγκατάσταση αγωγού ομβρίων Φ1000, ενισχύεται ουσιαστικά η απορροή των υδάτων και μειώνονται σημαντικά οι κίνδυνοι που προκαλούσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ως εκ τούτου, η παρέμβαση υπερβαίνει την πρακτική των αποσπασματικών λύσεων που για χρόνια χαρακτήριζε το ζήτημα των πεζοδρομίων, ενώ ταυτόχρονα δίνει για πρώτη φορά ουσιαστική απάντηση στο χρόνιο πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, με τη διαπλάτυνση και αναβάθμιση των πεζοδρομίων, την κατασκευή διαβάσεων και ραμπών ΑμεΑ, καθώς και τις παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, βελτιώνονται σημαντικά και οι συνθήκες μετακίνησης για πεζούς, οδηγούς, κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας δήλωσε πως: «Η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής πεζοδρομίων στην ανατολική πλευρά της Ναυπάκτου αποτελεί μία σημαντική στιγμή για την πόλη μας. Δεν παραδίδουμε απλώς νέα πεζοδρόμια. Παραδίδουμε ένα έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης, ασφάλειας και προσβασιμότητας, που απαντά σε πραγματικές ανάγκες της περιοχής και της καθημερινότητας των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα συνολικά και όχι αποσπασματικά. Η περιοχή είχε ανάγκη από μία παρέμβαση που δε θα έμενε στην επιφάνεια, αλλά θα έδινε λύση και στο κρίσιμο πρόβλημα των ομβρίων υδάτων. Αυτό ακριβώς έγινε πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκο Ραυτόπουλο, τον πρώην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιάννη Παπαϊωαννίδη, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τους συνεργάτες μας και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία».

Το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της ΠΕΟ 48ης», προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.