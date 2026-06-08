Πάτρα: "Γυναίκες και Δάση" στο Επίκεντρο+

Το Εργαστήρι Υποκριτικής του θεάτρου Επίκεντρο+ παρουσιάζει την παράσταση «Γυναίκες και Δάση», αποτέλεσμα μιας τρίμηνης δημιουργικής θεατρικής διαδρομής.



Στις 9 - 10 & 11 Ιουνίου στις 21.30 στο θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα.



Μέσα από χιούμορ, τρυφερότητα, συγκίνηση και αυτοσαρκασμό, οι ήρωες των έργων συναντιούνται σε έναν κοινό σκηνικό τόπο, όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό και οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες αποκαλύπτουν τη δύναμη, την ευαλωτότητα και την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας.

Γυναίκες που ερωτεύονται, θυμούνται, ονειρεύονται, απογοητεύονται και ξαναρχίζουν. Γυναίκες που αναζητούν τον εαυτό τους μέσα στις φιλίες, τις σχέσεις, τις επιθυμίες και τις ματαιώσεις της καθημερινής ζωής.

Μια παράσταση εμπνευσμένη από αποσπάσματα σύγχρονων θεατρικών έργων των Άκη Δήμου, Μάρτα Μπαρτσελό και των Κεχαΐδη - Χαβιαρά.



Διδασκαλία-Σκηνοθεσία: Ελένη Καραμούζη

Σκηνικός χώρος: θέατρο Επίκεντρο+

Φωτισμοί-Επιμέλεια μουσικής: Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος.



Παίζουν οι:

Μαρία Νταγιούκλα

Βίκυ Στράτη

Νίκος Μανιάτης

Αργύρης Μιχαλέτος

Εύα Στράτου

Χρυσούλα Κωστούλια

Ρούλα Στεφανάτου

Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου

Χρυσούλα Γουρναρά

Ελένη Ρηγοπούλου

Μαρία Ανδρικοπούλου

Γιώργος Ηλιόπουλος.

Γενική είσοδος: 10 ευρώ.

Τηλ. κρατήσεων: 2610 46 10 50.