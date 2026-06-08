Δύο πρόσωπα στο μικροσκόπιο μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου

Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα των ελληνικών και κυπριακών Αρχών για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον δύο ακόμη πρόσωπα, που πιθανόν να συνδέονται με τη δράση του συλληφθέντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr , το ένα από τα δύο άτομα βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές Αρχές Ασφαλείας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο εάν το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με τις διωκτικές αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τις διασυνδέσεις του υπόπτου.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή του συλληφθέντα. Οι Αρχές αναζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν επαφές με στελέχη ή πυρήνες της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ενδεχόμενες διαδρομές χρηματοδότησης.

Παράλληλα, πολύτιμα στοιχεία φαίνεται να έχουν προκύψει και από τις πρόσφατες συλλήψεις υπόπτων στην Κύπρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος φέρεται να εκπαιδεύτηκε στο ίδιο στρατόπεδο στη Μαλαισία με έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο, ενώ η παρουσία τους εκεί συμπίπτει χρονικά.

Το αίνιγμα της παραγγελίας

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η αποκάλυψη ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε και δεύτερη παραγγελία χημικών ουσιών μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υποστήριξε ότι δεν παρέλαβε ποτέ το συγκεκριμένο φορτίο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν οι ουσίες έφτασαν τελικά στην Ελλάδα ή ποια ήταν η τελική τους κατάληξη.

Παρά την πολύωρη ανάκριση, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος δεν φέρεται να ανέφερε κάποιον πιθανό στόχο εντός της ελληνικής επικράτειας, χωρίς, φυσικά, να μπορεί να αποκλειστεί τίποτα ακόμα.

