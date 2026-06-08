Πάτρα: Διοργάνωση 7ης εθελοντικής αιμοδοσίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση, διοργανώνει την 7η Εθελοντική Αιμοδοσία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:30, στα γραφεία της παράταξης, στην οδό Κανακάρη 173 & Παντανάσσης, στην Πάτρα.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη ζωής και ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο. Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη.

Με το σύνθημα «Ενωμένοι μπορούμε!», η «Νέα Δυτική Ελλάδα» καλεί όλους τους πολίτες που μπορούν να προσφέρουν αίμα να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο της εθελοντικής αιμοδοσίας και αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τους αρμόδιους φορείς εθελοντικής αιμοδοσίας και τελεί υπό την υποστήριξη τοπικών μέσων ενημέρωσης.