Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δε...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, υποδεχόμενοι την κόρη τους το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου.

Η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Το ζευγάρι υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς του, λίγους μήνες μετά τον θρησκευτικό του γάμο.

Η σχέση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έγινε γνωστή το 2023. Τον Νοέμβριο του 2024, οι δυο τους έγιναν για πρώτη φορά γονείς, όταν γεννήθηκε ο γιος τους, Βασίλης.

Τον Ιούλιο του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στο Λαγονήσι. Παρότι οι δυο τους έχουν μοιραστεί ορισμένες προσωπικές στιγμές, συνεχίζουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

 

Ειδήσεις Τώρα

Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός: Αμετακίνητος ο Μαρινάκης, Κώτσηρας στο Μεταφορών - Οι αλλαγές

Πανελλήνιες: Μηδενίστηκε γραπτό υποψήφιας στο Αγρίνιο, την «έπιασαν» με κινητό

Πάτρα: Πληθαίνουν τα ερωτηματικά για τους 9 θανάτους στις φυλακές- Σε αποχή και συγκέντρωση οι δικηγόροι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κωνσταντίνος Αργυρός
Spotlight
[" \u039a\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03bd\u03bf\u03c2 \u0391\u03c1\u03b3\u03c5\u03c1\u03cc\u03c2 "]
833940
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight