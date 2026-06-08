Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου.

Η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Το ζευγάρι υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς του, λίγους μήνες μετά τον θρησκευτικό του γάμο.

Η σχέση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έγινε γνωστή το 2023. Τον Νοέμβριο του 2024, οι δυο τους έγιναν για πρώτη φορά γονείς, όταν γεννήθηκε ο γιος τους, Βασίλης.

Τον Ιούλιο του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στο Λαγονήσι. Παρότι οι δυο τους έχουν μοιραστεί ορισμένες προσωπικές στιγμές, συνεχίζουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.