Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας - Το «άρωμα» της jazz γέμισε την Πάτρα

H Πάτρα επί πέντε ημέρες ξεναγήθηκε στον μαγικό κόσμο της jazz και μέσα από την αναβαθμισμένη ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ «jazz+more», συναντήθηκε με τη μουσική των αυτοσχεδιασμών, των ρυθμών, της ελευθερίας και της αναζήτησης.

Η αυλαία των εκδηλώσεων έκλεισε το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026 στο αίθριο του νέου δημαρχείου στην Μαιζώνος και Γκότση, με το κουαρτέτο του Χρίστου Γερολατσίτη να ερμηνεύει κομμάτια που είναι ριζωμένα στην παράδοση του post-bop, συνδυάζοντας στοιχεία από την παραδοσιακή bop, τη modal τζαζ και την avant-garde με ύφος που παραμένει κεντρικό στοιχείο της μουσικής του ταυτότητας.

Το επιμύθιο των πενθήμερων δράσεων που μετέτρεψαν την πόλη σε σκηνή και βήμα για τους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής jazz σκηνής, γράφτηκε στις 10.45 το βράδυ στο θέατρο «Αγορά» και στο studio Κράμα της οδού Ευμήλου 6, με την πραγματοποίηση δυο εμφανίσεων από γκρούπ φοιτητών.

Είχαν προηγηθεί το μεσημέρι της ίδια ημέρας στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, master class από τους Χάρη Ιωάννου και Χρίστο Γερολατσίτη και μαθήματα συνόλου από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ενότητας Γιώργο Τσώλη.

Τις δράσεις της τελευταίας ημέρας παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.