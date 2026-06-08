«Θρίλερ» με την έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία - Τι λέει η μητέρα του

«Μου είπαν ότι ήταν κακοποιός, σε εγκληματική οργάνωση, και τον είχαν πληρώσει να μου σκοτώσει το παιδί» αποκαλύπτει η μητέρα του

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο με την απίστευτη υπόθεση του 55χρονου από την Αυστραλία, ο οποίος κατάφερε να ζει κρυμμένος στην Ελλάδα για περίπου 27 χρόνια. Ο άνδρας έφτασε στη χώρα λίγες εβδομάδες μετά από μια δολοφονία που φέρεται να διέπραξε το 1999 και έκτοτε ζούσε μια εξαιρετικά απομονωμένη ζωή στο Αίγιο, αποφεύγοντας κάθε έξοδο από το σπίτι και έχοντας επαφή σχεδόν αποκλειστικά με τους γονείς του. Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση με την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, μετά τη σύλληψή του στο Αίγιο. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, στην περίπτωση που εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά για ανθρωποκτονία επειδή δεν υπάρχει παραγραφή εγκλημάτων στην χώρα. Ωστόσο, επειδή είναι Έλληνας πολίτης μπορεί να δικαστεί στην Ελλάδα, και αν αυτό γίνει δεκτό θα αφεθεί ελεύθερος γιατί το έγκλημα σημειώθηκε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια με αποτέλεσμα να παραγραφεί. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 ημέρες. Μάλιστα, η ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τις αυστραλιανές αρχές αναζητούσε τον 55χρονο στα Δωδεκάνησα και την Πρέβεζα το 2024, στα πλαίσια της παραγραφής του φονικού, πριν τελικά τον εντοπίσουν και τον συλλάβουν στο Αίγιο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας θεωρείται ύποπτος και για δεύτερη δολοφονία στην Αυστραλία που σημειώθηκε το 1997. Τότε, είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του με πέντε σφαίρες ένας 30χρονος, επίσης ομογενής, για τον θάνατο του οποίου οι αρχές της Αυστραλίας είχαν βάλει στο στόχαστρο και τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, και τον έψαχναν ως ύποπτο σε αυτήν την υπόθεση

Τον έλεγχαν ουσιαστικά για το αν και πώς εμπλέκεται στο συγκεκριμένο έγκλημα. Ο 30χρονος ομογενής που δολοφονήθηκε, δούλευε ως security και ως οικοδόμος, ήταν ένας άνθρωπος που έμενε στην Αυστραλία χρόνια, και μάλιστα σε μία διπλανή περιοχή από αυτή που δολοφονήθηκε μετά τον Γιώργο Γιαννόπουλο, το θύμα του 55χρονου πλέον Δαλαμάγκα.

Η 46χρονη σύντροφος

Ρόλος «κλειδί» στην υπόθεση είναι αυτός της 46χρονης συντρόφου του 55χρονου, η οποία εργάζεται ως φιλόλογος. Το ζευγάρι γνωρίστηκε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και συμβίωνε, χωρίς επίσημα χαρτιά, για περισσότερα από 20 χρόνια. Προκειμένου να δικαιολογήσει τον συνεχή εγκλεισμό του και να πείσει τη γυναίκα, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε ισχυριστεί ότι ο αδερφός του είχε πέσει θύμα δολοφονίας και πως ο ίδιος κρυβόταν επειδή φοβόταν και για τη δική του ζωή. Μέσα από τη μαρτυρία ενός συγγενικού προσώπου της γυναίκας, που μίλησε στο Live News, αναδεικνύεται η πλήρης άγνοια του περιβάλλοντός της για την εγκληματική φύση της υπόθεσης καθώς και του 55χρονου. Οι συγγενείς βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς πίστευαν ότι ο άνδρας απουσίαζε προσωρινά για να δει τον άρρωστο πατέρα του και ξαφνικά μαθαίνουν ότι βρίσκεται στα δικαστήρια. Η μαρτυρία επιβεβαιώνει επίσης την αφοσίωση της γυναίκας στο πρόσωπο του Τζέιμς Δαλαμάγκα, η οποία τον στήριζε πρακτικά, έχοντας μεταξύ άλλων το αυτοκίνητό του στο όνομά της. «Εμείς το μόνο που ξέραμε είναι ότι έχουν βλάψει τον αδερφό του και φοβόταν και ο ίδιος. Και υπήρχε μια μυστικοπάθεια, δηλαδή φανταστείτε εμείς ότι τον έχουμε δει τον άνθρωπο δύο, τρεις φορές στο, στο σύνολο. Ε, έχει προβλήματα υγείας, είναι γεγονός, δεν μπορώ να θυμηθώ πια πόσα χρόνια, ήτανε στα τελευταία του ο άνθρωπος. Δεν είναι παντρεμένος. Η κοπέλα βασικά τρία χρόνια δεν μένει εκεί πέρα. Γιατί είναι εκπαιδευτικός, ήταν δυο χρόνια στη Σαντορίνη αναπληρώτρια. Αυτή τη χρονιά που διανύουμε τώρα που τελειώνει ήτανε στην Αθήνα. Και πήγαινε, δηλαδή πήγαινε μια φορά το μήνα και αν, να δει τι κάνουν, ας πούμε. Γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, τώρα, καμιά εικοσαριά χρόνια», είπε συγγενικό πρόσωπο της 46χρονης.

«Είναι από Αυστραλία, καμιά φορά αυτά που λέει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, σαν αλλοδαπή. Τη θεωρεί γυναίκα του, αλλά δεν έχει χαρτιά, δεν έχει τίποτα. Καταρχήν πώς είναι η αδερφή μου; Τι γίνεται Παναγία μου; Έφυγε δυο μέρες για να δει τι γίνεται που ήταν άρρωστος ο πατέρας του, και τώρα ακούω αυτό. Αύριο κανονικά θα έπρεπε να ‘ναι στη δουλειά της. Και τώρα ακούω ότι είναι στα δικαστήρια. Θα τρελαθώ. Το αυτοκίνητο είναι δικό της. Όταν αρρώστησε ο Αντώνης, που ήταν με τον καρκίνο και πέθαινε, επειδή του συμπαραστάθηκε, της είπε “θα σου γράψω γιατί είσαι η μάνα μου, η γυναίκα μου, η αδερφή μου, η ερωμένη μου”. Είχαν γνωριστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί που δούλευε», είπε από την πλευρά της η αδερφή της συντρόφου του Δαλαμάγκα.

Η σύλληψη

Ο Έλληνας ομογενής Τζέιμς Δαλαμάγκας, που κατηγορείται πως μαχαίρωσε μέχρι θανάτου άλλον Έλληνα στο Σίδνεϊ πριν από 27 χρόνια, συνελήφθη τελικά από την ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Κυριακής, με τη σύλληψή του να γίνεται πρώτη είδηση σε όλα τα αυστραλιανά ΜΜΕ. Στο οίκημα έξω από το Αίγιο φέρεται πως είχε δημιουργήσει μία δεύτερη ζωή. Για δεκαετίες συστηνόταν με ψεύτικο όνομα, δήλωνε αγρότης και έκρυβε καλά την πραγματική του ταυτότητα αλλά και τον λόγο που τον αναζητούσε μέχρι και η Interpol. «Έζησα 3 απόπειρες δολοφονίες κατά του Τζέιμς»

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του, η μητέρα του μίλησε αποκλειστικά στο «Live News»: «Αυτός ήτανε σε άμυνα και το παιδί μου γλίτωσε από του χάρου τα δόντια εκείνο το βράδυ. Τον έχουνε κατηγορήσει άδικα. Αυτός ο κακοποιός, είχε συμβόλαιο θανάτου για να μου σκοτώσει το παιδί μου». Η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα μιλώντας στο Live News για την δολοφονία του γιου της αλλά και τον Γιώργο Γιαννόπουλο: «Εμένα μου είπαν ότι ήταν ένας κακοποιός, σε εγκληματική οργάνωση, και τον είχανε πληρώσει να μου σκοτώσει το παιδί. Για να σταματήσει το fight για δικαιοσύνη για τον Παναγιώτη. Εκείνο το βράδυ ήτανε πολύ τυχερός, είχε άγιο. Ο Γιαννόπουλος τον έβαλε μες στην κουζίνα, που γράφανε ότι ήταν ένας γίγαντας, και τον έβαλε. Χωρισμένος, και πόσες φορές είχε μπει στις φυλακές. Ο κουμπάρος μου έμενε απέναντι απ’ το σπίτι και μας είπε ότι αυτός έμπαινε και έβγαινε στις φυλακές. Είχε δουλέψει λίγο καιρό security, είχε τελειώσει πανεπιστήμιο logistics, επιχειρήσεις. Λυπάμαι και αυτή τη μάνα που έχασε τον γιο της, αλλά ο Γιαννόπουλος ήταν ένα κακοποιό στοιχείο. Όσες φορές ήμουν στο κοιμητήριο, πέρασαν άνθρωποι και μου είπανε: “Το παιδί σου ήταν τυχερό αυτό το βράδυ, ήθελαν να το σκοτώσουν”. Μου σκότωσαν το παιδί στο καζίνο χωρίς λόγο, μέσα σε κάμερες, και μας είπαν ότι πέθανε μόνο του. Τον έπνιξαν με ένα καλώδιο και τον χτυπούσαν με κλοτσιές στο κεφάλι και με σίδερα. Αυτό έγινε το ’98. Ήταν 23, ήταν φοιτητής, είχε κοπέλα να αρραβωνιαστεί, να παντρευτεί. Τώρα ήρθα, γιατί εγώ έχω το μνήμα του παιδιού μου εκεί, και έχω προβλήματα υγείας, έχω το σπίτι μου. Ο γιος μου, δεν ξέρω τι έγινε, προχθές ήρθε εδώ, και του είχανε χειροπέδες, και έπαθα σοκ. Και λέω: “Τι έπαθες; Τι έγινε; Πού είναι ο μπαμπάς;” Και λέει: “Είναι μια διαδικασία, θα τακτοποιηθεί, ηρέμησε”. Έζησα τρεις απόπειρες δολοφονίας του Τζέιμς, μετά τον θάνατο του Παναγιώτη μου, κι εμένα ήρθαν να με σκοτώσουνε. Πάλεψα στα δικαστήρια»