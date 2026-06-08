Βραβεία Tony 2026: Ιστορική υποψηφιότητα για την 96χρονη Τζουν Σκουίμπ

Η γεννημένη τον Νοέμβριο του 1929, Αμερικανίδα ηθοποιός Τζουν Σκουίμπ (June Squibb) έγραψε ιστορία στην 79η τελετή απονομής των Βραβείων Τοny στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, καθώς έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία υποψήφια ηθοποιός στην ιστορία του θεσμού.

Περπάτησε στο μπλε χαλί, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με λαιμόκοψη V και φλοράλ λεπτομέρειες.

Η Τζουν Σκουίμπ απέσπασε την υποψηφιότητα για την Καλύτερη Ερμηνεία Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Marjorie Prime», καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε η Λόις Σμιθ (Lois Smith), η οποία ήταν 89 ετών όταν προτάθηκε το 2020 για το «The Inheritance» το οποίο και κέρδισε.

Μαζί της στην ίδια κατηγορία με την Σκουίμπ ήταν υποψήφιες οι Μπέτσι Άιντεμ, Μέριλουιζ Μπερκ, Άγια Κας και Λόρι Μέτκαλφ η οποία ήταν και η νικήτρια.

Ο συμπρωταγωνιστής της στην παράσταση Ντάνι Μπέρσταϊν, ήταν επίσης υποψήφιος για το Βραβείο Ερμηνείας Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

«Πλέω σε πελάγη ευτυχίας και για τον Ντάνι!» είχε αναφέρει η Σκουίμπ και πρόσθεσε: «Μοιράζομαι αυτή την υποψηφιότητα με όλους όσους δούλεψαν τόσο σκληρά για να ζωντανέψουν ξανά το "Marjorie Prime"».

Σε σκηνοθεσία της Αν Κάουφμαν, η παράσταση ακολουθεί «μια γυναίκα με άνοια, η οποία συνομιλεί με την τέλεια, ψηφιακή εκδοχή του εκλιπόντος συζύγου της».

Στα 96 της, η Σκουίμπ έγινε επίσης η μεγαλύτερη σε ηλικία ηθοποιός που έκανε πρεμιέρα σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Η βετεράνος ηθοποιός από το Ιλινόι, παρά την προχωρημένη ηλικία της παραμένει ενεργή καλλιτεχνικά. Πέρυσι πρωταγωνίστησε στην ταινία "Η Τρυφερή Καρδιά της Έλενορ" σε σκηνοθεσία της Χολιγουντιανής σταρ Σκάρλετ Γιόχανσον, στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Η Σκουίμπ έχει συνεργαστεί και τουλάχιστον 2 φορές με τον Ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη με καταγωγή από την Αιγιάλεια, Αλεξάντερ Πέιν, το 2002 στο "Σχετικά με τον Σμιντ" όπου πρωταγωνιστούσε ο Τζακ Νίκολσον και το 2013 στο συγκινητικό φιλμ "Νεμπράσκα" με τον Μπρους Ντερν.

Για το κοινωνικό φιλμ "Nebraska" η Τζουν Σκουίμπ προτάθηκε στην απονομή του 2014, για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ