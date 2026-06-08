Λουτράκι: Σε ύφεση η φωτιά, συνελήφθη Γάλλος υπήκοος

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ενας 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, ευθύνεται για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Λουτράκι.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έσπευσε στην περιοχή, συνέλαβε τον άνδρα αφού διαπίστωσε πως ο 70χρονος επιχείρησε να κόψει ξύλα με ειδικό μηχάνημα, αλλά η λεπίδα του κοπτικού χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα σε πέτρα, προκαλώντας σπινθήρα από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6), στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Λουτράκι.

Οι φλόγες καίνε πευκοδάσος στην περιοχή της Περαχώρας και η εστία βρίσκεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από τις λίγες διάσπαρτες κατοικίες, με αποτέλεσμα η κινητοποίηση των αρχών να είναι μεγάλη από την πρώτη στιγμή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 106 πυροσβέστες με 30 οχήματα, τρία αεροπλάνα, πέντε ελικόπτερα και δύο πεζοπόρα τμήματα.



Λίγο μετά τις 16:00, δε, ήχησε μήνυμα από το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.

Η εικόνα, πάντως, από το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι ελαφρώς καλύτερη αυτή τη στιγμή, με την Πυροσβεστική να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να την οριοθετήσει παρά τη δυναμική που έχει.

Μιλώντας στην εκπομπή NewsRoom του ΕΡΤNews, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ σημείωσε πως έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις όχι μόνο από την Κορινθία, αλλά και από την Αττική, την Αχαΐα και ευρύτερα την Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κρίσιμο ρόλο των εναέριων μέσων, επισημαίνοντας ότι ενεργοποίθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα της περιοχής ώστε να μειωθεί το θερμικό φορτίο και να διευκολυνθεί το έργο των επίγειων δυνάμεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία του μετώπου είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν δρόμοι για την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων. Για τον λόγο αυτό, τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν μεταφέροντας νερό μέσω εκτεταμένων δικτύων σωληνώσεων μέσα στο δάσος.

Αναφερόμενος στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης, τόνισε ότι η φωτιά βρισκεται κοντά σε οικισμό, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά των οικισμών και της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Βουλιαγμένης, με στόχο είτε την ανακοπή της πορείας της φωτιάς είτε τη διασφάλιση πρόσβασης για τα πυροσβεστικά οχήματα.

Τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς

Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Δήμαρχος Λουτρακίου: Καλύτερη η κατάσταση της φωτιάς, ίσως ελεγχθεί τις επόμενες ώρες

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι μετά και την ενίσχυση των εναέριων μέσων η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. «Ευτυχώς οι άνεμοι δεν είναι μεγάλης έντασης, έχουν ενισχυθεί τα εναέρια μέσα και ήδη η εικόνα είναι καλύτερη. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχει ελεγχθεί η φωτιά».

Σε ερώτηση για το αν κινδυνεύουν σπίτια, ο κ. Γκιώνης είπε ότι υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο της φωτιάς, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο.

Σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, ο δήμαρχος είπε ότι αυτό ακόμα δεν μπορεί να ειπωθεί, ενώ επισήμανε ότι αρχικά εκδηλώθηκε ένα μέτωπο και μετά από λίγο εμφανίστηκε ένα άλλο σε απόσταση 400 μέτρων, «ίσως από κουκουνάρια», όπως είπε.