Νάπολη Πατρών: Ιστορική νίκη στην Ευρώπη- ΦΩΤΟ

Δύο νίκες Euro Winners Cup 2026
Η Beach Soccer Νάπολη Πατρών ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκστρατεία της για το Euro Winners Cup 2026,.
Εντυπωσίασε πετυχαίνντας μια συγκλονιστική νίκη με 5-4 επί του ισχυρού BSC 54 σε έναν αγώνα που θα μείνει αξέχαστο ως ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αποτελέσματα του συλλόγου.
Τελικό Σκορ
Napoli Patron 5-4 BSC 54
Την Δευτερα το απόγευμα συνέτριψε 6-0 και τη SK ΤΕΠΛΙΤΣΕ Βoσνίας
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
GD Alfarim vs Napoli Patron
?️ 9 Ιουνίου
?? 18:00 (Ώρα Πορτογαλίας)
?? 20:00 (Ώρα Ελλάδας)
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