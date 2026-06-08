Νάπολη Πατρών: Ιστορική νίκη στην Ευρώπη- ΦΩΤΟ

Η Beach Soccer Νάπολη Πατρών ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκστρατεία της για το Euro Winners Cup 2026,.

Εντυπωσίασε πετυχαίνντας μια συγκλονιστική νίκη με 5-4 επί του ισχυρού BSC 54 σε έναν αγώνα που θα μείνει αξέχαστο ως ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αποτελέσματα του συλλόγου.

Τελικό Σκορ

Napoli Patron 5-4 BSC 54

Την Δευτερα το απόγευμα συνέτριψε 6-0 και τη SK ΤΕΠΛΙΤΣΕ Βoσνίας

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

GD Alfarim vs Napoli Patron

?️ 9 Ιουνίου

?? 18:00 (Ώρα Πορτογαλίας)

?? 20:00 (Ώρα Ελλάδας)