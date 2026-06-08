Πρώτο το νέο "Scary Movie" στο εγχώριο box office και στο εξωτερικό

Το τετραήμερο 4 έως και 7 Ιουνίου 2026, την πρωτιά στο ελληνικό box office πήρε μάλλον αναμενόμενα, η παρωδία τρόμου «Scary Movie 6» της Paramount Pictures που "έσκισε" και στο εξωτερικό, κόβοντας σε 98 αίθουσες πανελλαδικά, 21.536 εισιτήρια.

Η ταινία προβάλλεται & στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Παρότι το νέο "Scary Movie" έχει ποσοστό μόλις 24% στο rotten tomatoes, φαίνεται πως αυτό δεν πτοεί το κοινό που ψάχνει καλοκαιριάτικα μία ταινία να περάσει ευχάριστα την ώρα του και να κάνει χαβαλέ.

Η ταινία ξεκίνησε θαυμάσια στο Αμερικάνικο box office με εισπράξεις 55 εκατ. δολαρίων σε 3.490 αίθουσες & πήρε την 1η θέση, συν ακόμη άλλα 50,5 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα πέτυχε να αφήσει στη 2η θέση το επικό φιλμ φαντασίας "Masters of the Universe" των Amazon MGM Studios που έκανε ξεκίνημα 29,3 εκατ. δολαρίων σε 3.677 αίθουσες της Βορείου Αμερικής συν ακόμη 25 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με το www.boxofficemojo.com.

Το "Masters of the Universe-Κυρίαρχοι του Σύμπαντος" του Τράβις Νάιτ (διανομή από την Feelgood Entertainment) έκοψε στην πρεμιέρα του στη χώρα μας, σε 67 αίθουσες, 6.019 εισιτήρια & πήρε την 5η θέση στον πίνακα του box office. Προβάλλεται & στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Καλύτερα πήγε στο ξεκίνημα προβολής του, το νέο φιλμ του Ισπανού δημιουργού Πέδρο Αλμοδόβαρ «Πικρές Γιορτές» (διανομή από Cinobo) που σε 56 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε το 4ήμερο 4 με 7 Ιουνίου 2026, 12.817 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr.

H ταινία "Πικρές Γιορτές" που προβλήθηκε πριν λίγο καιρό στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, προβάλλεται στην Πάτρα στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Τέλος στη 2η θέση του πίνακα συναντάμε το φιλμ τρόμου «Backrooms» του Κέιν Πάρσονς που ήδη στο εξωτερικό έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 212,6 εκατ. δολάρια, το οποίο πλησιάζει τα 60.000 εισιτήρια (μέχρι στιγμής είναι στα 56.189 πανελλαδικά). Το "Backrooms" παίζεται & στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ